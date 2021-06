Skin Barrier Protector es el sérum de iamskin que el cutis necesita Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de junio de 2021, 15:47 h (CET)

Skin Barrier Protector, uno de los productos estrella de iamskin, se convertirá en un imprescindible de tu neceser. La marca española de productos veganos para rostro y cuello lanza al mercado un sérum que cumplirá con todas tus expectativas.

Es un producto que apuesta por la filosofía vegana para tratar las imperfecciones del cutis a la vez que cuida de él. Además, ha sido fabricado en laboratorios españoles y no contiene siliconas.

Un sérum muy completo Skin Barrier Protector es un sérum reparador de textura ligera que calma y protege la piel. Está indicado tanto para pieles secas, como mixtas o sensibles. Su principal misión es reforzar la barrera hidrolipídica para tratar las imperfecciones del cutis y mantenerlo hidratado todo el día.

El sérum de iamskin tiene efecto matificante y actúa calmando las pequeñas inflamaciones y rojeces que se producen en el rostro. Es ideal para combatir el acné y aportará a tu piel un aspecto cuidado y saludable.

Skin Barrier Protector también regenera y calma las pieles sensibles e irritadas dejando el cutis aterciopelado y sin sensación grasa.

Ingredientes principales Skin Barrier Protector está enriquecido con ácido hialurónico y niacinamida, que refuerza la barrera de la piel, estimula la renovación celular y mejora la circulación sanguínea.

El producto más destacado de iamskin también contiene una combinación de aceites entre los que destacan: el brócoli, que estimula la producción de colágeno y previene los daños causados por el sol, el aguacate, perfecto para hidratar las pieles más secas y aportar elasticidad y, por último, el aceite de jojoba que previene las arrugas y combate el acné.

Otros de los aceites con los que ha estado formulado son pepita de frambuesa y rosa mosqueta, además de extractos vegetales como la cúrcuma, el jengibre y la caléndula. Sking Barrier Protector aporta hidratación y frescor, reduce el enrojecimiento y regula el exceso de sebo gracias al agua de rosas.

Cuida tu cutis y corrige las imperfecciones con este súper sérum vegano:“iamskin, we are skin”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.