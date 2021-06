Terapia online y presencial para conocer el origen de las preocupaciones: Xavier Aguilar Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de junio de 2021, 14:01 h (CET)

La terapia de regresión impartida por Xavier Aguilar permite sanar los problemas psicológicos de los que se desconoce la causa que afectan a las personas: miedos, inseguridades, desequilibrio emocional, preocupaciones, etc. El psicólogo ofrece una terapia online y presencial que permite llegar al origen del conflicto y comprender los bloqueos y comportamientos que impiden evolucionar.

La terapia ayuda a descubrir el origen del problema Generalmente, las personas arrastran malestar durante mucho tiempo y van acumulando emociones negativas que les impiden tener una vida plena y feliz. De todos modos, pocas de ellas se detienen a pensar que a lo mejor la raíz de su problema se encuentra en vivencias de su niñez o, incluso, en experiencias de vidas pasadas.

Para conocer el origen de estos problemas, se realiza la regresión como terapia psicológica que, según explica Xavier Aguilar, es la forma más rápida y efectiva para detectar la causa de muchos males emocionales y, así, poder buscarle solución. Una de las técnicas utilizadas es la hipnosis, que permite rescatar del subconsciente una gran cantidad de información para conocer el porqué de las acciones y emociones diarias. Una vez se dispone de esa información, es posible tratarla para que deje de suponer una preocupación permanente. De hecho, la terapia de Xavier Aguilar no termina con la regresión. Cuando cuenta con la información necesaria, se encarga de utilizar las herramientas y técnicas necesarias para tratar el problema de raíz y conseguir el bienestar del paciente.

Terapia online y presencial de la mano de un gran profesional Xavier Aguilar cuenta con una gran formación en el campo de la psicología. Además de estudiar la carrera en la UOC, se ha especializado en la muerte y el duelo, el reiki, la terapia Gestalt, la hipnosis y en terapia de vidas pasadas. Actualmente cuenta con una gran cantidad de pacientes satisfechos. Más allá de los buenos resultados que garantiza su terapia, el profesional ofrece una gran flexibilidad. Además de realizar terapia online, brinda sesiones presenciales con la misma efectividad en Gerona, Barcelona, Madrid, Tenerife y Baleares (especialmente en Menorca).

El principal objetivo del profesional es ayudar al paciente a encontrar las respuestas que lleva mucho tiempo buscando. Es en estas terapias de regresión que el paciente puede, en una sola sesión, saber el porqué de sus actitudes, emociones y patrones que le impiden ser feliz.

