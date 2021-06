Conoce un poco más a Interleng Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de junio de 2021, 11:00 h (CET)

La comunicación entre dos personas que hablan diferentes idiomas puede presentar obstáculos que repercutan en las relaciones sociales y económicas. Para solventar la barrera lingüística y facilitar la comunicación entre personas que hablan un idioma distinto, la agencia de traducción e interpretación en Barcelona, Interleng, ofrece un servicio integral a todo tipo de empresas

Gracias al equipo profesional de traductores e intérpretes, la agencia responde a las necesidades de los clientes. Este servicio es cada vez más demandado en las grandes ciudades que cuentan con mucha afluencia de extranjeros.

Idiomas más traducidos por Interleng Interleng cerró el 2020 con cientos de proyectos traducidos ofreciendo la calidad y rapidez de sobra conocida por todos sus clientes. No únicamente en España, sino también en Portugal, Brasil y Alemania. Los idiomas a los que esta agencia de Barcelona más tradujo durante todo el 2020 fueron el inglés, francés, italiano, portugués y alemán.

Este 2021 ha hecho ya cerca de mil proyectos y parece que los idiomas más demandados durante este año son, además de los mencionados anteriormente, el ruso, chino, checo, polaco y neerlandés.

Sin embargo, esta agencia ofrece servicios de traducción a más de 50 idiomas y traducen todo tipos de documentación como catálogos técnicos, manuales, notas de prensa, etiquetas, folletos, certificados, contratos, patentes, páginas web, etc. Velando siempre por la rapidez y la calidad en todos los proyectos.

Otros aspectos interesantes de Interleng Todos los profesionales del sector de la traducción saben muy bien que es de vital importancia seguir formándose e ir aprendiendo cada día sobre diferentes temas. Es por eso que Interleng pretende aportar su granito de arena con publicaciones sobre temas muy interesantes en MyBlog.

Se trata de un proyecto propio en el que es posible encontrar todo tipo de información como, por ejemplo, datos curiosos sobre algunas lenguas, personajes famosos y su relación con la traducción, cómo son algunos eventos conocidos en otros países… Se habla desde la Piedra Rosetta hasta la importancia de Erasmo de Rotterdam en el mundo de la traducción.

Pero el Blog no únicamente está destinado a profesionales del lenguaje, también está abierto a todo el mundo que quiera aprender datos curiosos sobre los idiomas. Además, cuenta con un apartado donde se pueden aportar conclusiones propias o comentar las entradas publicadas.

