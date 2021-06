Datcon Norte: aumenta el número de empresas preocupadas por la protección de datos Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de junio de 2021, 11:00 h (CET) Una de las primeras empresas españolas en priorizar la formación de los empleados en la protección de datos confidenciales es Datcon Norte. El número de empresas preocupadas por la protección de datos en España aumenta a diario. Esto se explica por la publicación por parte de la Unión Europea del Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor en mayo de 2018 y que es aplicable para todas las compañías que recopilan y procesan datos personales de usuarios residentes en la Zona Euro.

Julio Zorrilla, Gerente deDatcon Norte, una firma especializada en la gestión de protección de datos de usuarios, considera un paso decisivo la creación de una cultura corporativa responsable en las empresas de España y la Unión Europea en el manejo de datos personales, para reducir riesgos jurídicos y garantizar el aumento de la productividad.

Datcon Norte ha dedicado hasta ahora más de 120 jornadas de formación, a través de cursos, eventos y seminarios, incluso bajo la modalidad online, para instruir y sensibilizar a empresarios y empleados en las normas de protección y manejo de datos.

Además de la adaptación por parte de las empresas de la normativa vigente que implique tratamiento da datos,Datcon Norte sirve de plataforma para la defensa jurídica en caso de una apertura de un procedimiento contencioso administrativo.

El reglamento establece sanciones de hasta 20 millones de euros o un 4% del negocio, en caso de incurrir en fuga de datos personales. Una variable de riesgo que deben hacer las empresas que se dedican al procesamiento de datos personales. Los usuarios que establecen el reglamento tienen derecho a exigir que su información personal sea eliminada de los proveedores de servicios de internet, siempre y cuando quienes posean esos datos no tengan razones justificadas para retenerlos.

Auditorias, protocolos y evaluaciones El trabajo comienza con una auditoría previa y evaluación de riesgos en el tratamiento de los datos, una elaboración de protocolos de actuación, el establecimiento de roles de control de privacidad y las evaluaciones de impacto. Según informes, el 60% de las empresas españolas no cuentan todavía con un plan para afrontar estas normativas, establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Delegado de protección de datos Datcon Norte, entidad que trabaja con Ayuntamientos, Organismos Públicos, Empresas y Colegios Profesionales, impulsa la figura del Delegado de Protección de Datos, un profesional acreditado encargado de que la organización cumpla las obligaciones que impone la ley en materia de protección de datos personales.

Su función es intervenir en caso de reclamaciones, supervisar, informar y asesorar en el tratamiento de datos personales. En la página web de la empresa se despliega un formulario que el cliente deberá rellenar si desea contar con un Delegado de Protección de Datos. Además, Datcon Norte está integrado en la Asociación Vasca de Privacidad y Seguridad de la Información y es socio fundador de AECON (Asociación Española de Consultores en la Ley Orgánica de Protección de Datos).

