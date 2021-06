¿Cómo afecta el CV en la selección de trabajo según la startup holandesa CVAPP? Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de junio de 2021, 11:57 h (CET) El curriculum vitae es de gran importancia a la hora de buscar empleo. Uno muy largo y en el formato inadecuado puede hacerse pesado de leer, lo que provoca que las empresas lo descarten. La startup holandesa CVAPP ha comprobado cómo afecta el CV en la selección de trabajo. De hecho, asegura que solo el 2% pasa la primera ronda de selección. Además, la empresa ofrece la forma más fácil de crear un currículum atractivo caracterizado por la estética, la simetría y las imágenes. En su web ofrece plantillas para que las personas realicen de forma correcta su CV.

Elaborar un CV exitoso con CVAPP Un profesional puede tener varios títulos, cursos, años de experiencia, pero si su curriculum vitae no tiene la estructura y el formato que buscan las empresas, será descartado. La startup holandesa CVAPP que tiene presencia en más de 12 países, es especialista en la creación de CV. Ofrece herramientas para hacer un currículum online que triunfe, que atraiga a la vista y que ayude a conseguir empleo fácilmente. Está app está diseñada por profesionales expertos en la materia. La herramienta para crear CV cuenta con cerca de 20 plantillas de CV personalizables y dispone de edición en línea fácil y rápida y un editor de fotos integrado así como también la opción para añadir frases prediseñadas y corrector ortográfico automático.

Un CV más atractivo Lo primero que recomiendan en CVAPP es no utilizar editores básicos como Microsoft Word porque en vez de ayudar, son un verdadero obstáculo, ya que el proceso de formateo es complicado, lleva tiempo y además es el diseño visual es pobre y sin ningún tipo de atractivo. Lo ideal para CVAPP es presentar los CV en PDF por su formato universal que no varía y que es legible para la mayoría de los sistemas de software. Una de las cosas fundamentales a la hora de buscar empleo es el curriculum vitae por ser la carta de presentación y la startup CVAPP facilita esta tarea con la elaboración de los mejores CV adaptados a las peticiones del mercado actual.

