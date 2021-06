Rufus Group, distribuidores de Gran Caffè Garibaldi Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de junio de 2021, 14:00 h (CET) El Gran Caffè Garibaldi, producto 100% italiano, representa una de las marcas más prestigiosas de Europa. El café es uno de los mayores placeres universales y en Gran Caffè Garibaldi no solo se toman las molestias de elegir la marca más exclusiva, sino también el mejor equipo dispensador. Es por ello que Rufus Group, entidad encargada de brindar los mejores artículos a su cliente, se ha convertido en su distribuidor de confianza, ofreciéndole el mejor producto al mejor precio de mercado.

Cápsulas de café a disposición Rufus Group cuenta con más de 10 años de experiencia distribuyendo café en cápsulas y adaptando todos sus productos y servicios a la conveniencia del cliente. La marca líder Gran Caffè Garibaldi es 100% italiana y tiene más de un siglo como preferencia del consumidor. Asimismo, la empresa ofrece degustaciones, un servicio de entrega gratuito, además de tres revisiones de regalo y la limpieza anual de la cafetera. Rufus Group dispone de equipos de agua y aire, todos dotados con el certificado nacional e internacional. La compañía dispone de un equipo de profesionales que detectan cuál es el mejor material para una oficina o industria.

Gracias al asesoramiento, el cliente de Rufus Group recibe una orientación para mejorar la utilización de su equipo, encargándose de su mantenimiento. También dispone de una política de reemplazos por equipos similares o más modernos en el momento en que el aparato se rompa o dañe y no pueda utilizarse.

La experiencia del buen café Las cafeteras y productos de Gran Caffè Garibaldi que Rufus Group distribuye garantizan que cada coupage sea del agrado de todos los clientes. La entidad reconoce que tomar una taza de café ayuda a generar un ambiente dinámico, donde se estimula la comunicación, la concentración y el uso efectivo del tiempo.

Rufus Group ofrece las mejores cafeteras de cápsula, líderes en rapidez. En tan solo 30 segundos se consigue una bebida excelente con un café y cápsulas desechables. Además, no se requiere una limpieza continua del equipo, ya que la cafetera lo hace de manera automática. La compañía dispone de numerosos equipos de última generación como el Eclissi Tazza, Wapa, Wapa Pro, Pure and Clean, Río 3 Black y Río 3. Asimismo, Rufus Group cuenta con delegaciones en Barcelona, Vic, Molins de Rei, Barbera del Vallès, Vilafranca del Penedès, Sant Boi de Llobregat, Granollers, Mataró, Tordera y Sabadell.

