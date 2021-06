Talleres LYNX el taller de confianza para los patinetes eléctricos Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de junio de 2021, 14:00 h (CET)

El patinete eléctrico es uno de los medios de transporte más utilizados por los españoles para el traslado rápido de un lado al otro dentro de la ciudad. Pero, como todo vehículo, necesita mantenimiento o revisión frecuente. En el momento en que presenta cualquier tipo de fallo técnico, la mejor opción es llevarlo a un sitio de reparación patinete eléctrico Barcelona.

Para reparar toda clase de averías para patinetes eléctricos relacionadas con la mecánica, la electrónica, las ruedas, las baterías o el software, existen empresas como Talleres LYNX, que ofrecen la comodidad de recoger el patinete a domicilio, repararlo y llevarlo de vuelta. El equipo que trabaja en este taller asegura un servicio express que llega a dónde el cliente lo requiera.

¿Qué tipo de reparación de patinete eléctrico ofrecen los Talleres LYNX en Barcelona? Si surgen inconvenientes como fallos mecánicos, pinchazos de ruedas o problemas de aceleración, la mejor solución es llamar a especialistas como los de Talleres LYNX.

El personal que trabaja en esta empresa se encarga de ayudar a los conductores de patinetes a reparar problemas electrónicos y mecánicos, además del cambio de ruedas en poco tiempo y elreemplazo de piezas por repuestos de alta calidad y durabilidad.

Entre las principales reparaciones eléctricas se encuentra la reparación o sustitución de la maneta de freno, pastillas de freno y uñas de sujeción. Además, pueden sustituir cualquier tornillo y guardabarros del patinete eléctrico.

Si el fallo del patinete es electrónico, los especialistas de los Talleres LYNX, pueden reparar y sustituir el panel display, la controladora, el acelerador y el punto de carga o cambiar cualquier cableado que se haya descompuesto en la máquina.

Otro de los servicios más solicitados por los clientes es el cambio de ruedas. En este sentido, los especialistas en mecánica evalúan el estado de la rueda y, si la cubierta está en buen estado, reponen la cámara nueva por el mismo precio que costaría la reparación mediante colocación de un parche a la cámara en otro taller.

¿Qué servicios ofrece Talleres LYNX? En la página web de Talleres LYNX, los clientes consiguen variedad de opciones de servicio para la reparación de patinete de una gran cantidad de marcas como: Xiaomi M365, Xiaomi PRO, Ninebot, Cecotec, Raycool, Jdbug, Brigmton, Joyor, Masscity, SK8, SmartGyro, Urban Fox, Zero, Dualtron, E-Tow, Citycoco, Ecogyro, Razor, Uberscoot, SkateFlash, Uber Scoot, Olsson y muchas más.

Además de la calidad de servicios, esta empresa se esfuerzan por hacerle la vida mucha más fácil y rápida a los conductores, porque garantizan reparaciones rápidas a precios muy competitivos, con materiales de alta calidad y servicios personalizados. Ofrecen recogidas y entregas a domicilio, de modo que el cliente no tiene que salir de casa. La compañía transporta el patinete hasta el taller y luego lo devuelve a su dueño.

Los clientes que han solicitado los servicios de Talleres LYNX han posicionado a esta empresa con una de las valoraciones más altas en Google, lo que refleja su compromiso y calidad.

