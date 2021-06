SF Motor Premium: vehículos de ocasión, como Tesla de segunda mano Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de junio de 2021, 11:13 h (CET)

Escoger un coche no es una decisión sencilla y menos en tiempos de pandemia, con las restricciones y la recesión económica internacional. La compañía SF Motor Premium cuenta con una gran experiencia y un enorme prestigio en el mercado de venta de coches de ocasión. Actualmente, uno de los modelos más demandados por parte de los usuarios es el Tesla segunda mano.

La imagen de la empresa es difundida en distintos medios de todo tipo, especialmente, en radio, prensa digital e impresa, portales web, además de contar con una cartera de más 1000 clientes. Se trata de la mejor carta de presentación de la compañía a la hora de que los clientes quieran contactarla.

Sello de calidad y eficiencia La reputación que SF Motor Premium ha ganado se debe a un principio básico. Ofrece una de las mejores gestiones en cuanto a la selección de coches, los cuales cuentan con el mejor sello de calidad y eficiencia.

Dispone de más de 50 coches en stock, emplazados de forma que la compra del mismo se convierta en algo sencillo, positivo, divertido y placentero, pero, lo más importante, seguro. A todo esto se le suma el trato personalizado y cercano de los profesionales, su elevada experiencia y el afán de ofrecer lo mejor a los clientes. Todas las instalaciones trabajan los 365 días del año para que los clientes puedan acudir el día que sea más conveniente.

La empresa asegura entregas gratuitas por toda España. Actualmente, se encuentra situada en Toledo y está en proceso de abrir una sucursal en Alicante.

Por otro lado, ofrece las mejores garantías de todo el mercado, tanto en la entrega de los coches, en la chapa y pintura, la reparación o el trabajo en interiores.

En SF Motor Premium se pueden probar los coches por un periodo aproximado de 15 días y si no funciona o tiene algunos defectos, se puede cambiar por otro de las mismas características o precio, pero el cliente puede tener por seguro que sus necesidades y gustos serán atendidos. Cabe destacar que trabaja en alianza con empresas flota de la talla de ‘Renting a encargo’.

SF Motor Premium muestra un gran compromiso con el medio ambiente y el futuro sostenible. Por este motivo, los vehículos eléctricos son una parte importante de su flota en venta. SF Motor Premium apuesta por distribuir vehículos de ocasión, como el Tesla segunda mano a muy buenos precios, en excelente estado y con una durabilidad increíble, así como otros modelos, como el Opel Ampera o el BMW I3. Todos ellos son de emisiones cero.

Isidro es un apasionado de lo que hace y cree en lo que hace. Ese es el primer paso para el éxito responsable y es por ello que está comprometido con la compañía, los clientes y el desarrollo automotriz de España.

Hernández considera que, en aproximadamente 15 años, toda la flota de coches será eléctrica o híbrida y las ventajas son innumerables, ya que actualmente existe un porcentaje creciente de consumidores más concienciados con las emisiones a la atmósfera, el ahorro energético y la contaminación acústica. En definitiva, el coche eléctrico ha llegado para quedarse.

