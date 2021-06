Tú Pones el Vaso: el Whisky Dimple se convierte en una de las bebidas más buscadas en Internet durante el año 2020 Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de junio de 2021, 11:00 h (CET)

En España, la industria de las bebidas alcohólicas ha registrado una importante incremento en las ventas, en especial del whisky, y más específicamente, el de la reconocida marca Dimple, que se ha convertido en una de las bebidas más buscadas en Internet durante el año 2020. Adquirir este tipo de bebidas ha sido de los más demandados, así lo comprueban tiendas de bebidas como Tú Pones el Vaso. La evolución de la pandemia por el coronavirus ha hecho que muchas personas se decanten por las compras por Internet como la opción más viable para satisfacer muchas de sus necesidades. Desde hacer pedidos de alimentos, pasando por farmacias, tiendas de ropa y productos para el hogar.

Hasta la puerta de la casa Por diversas razones, el whisky es indiscutiblemente una de las bebidas más conocidas en el mundo, entre ellas por sus matices, sus características y su gran variedad. En España, la venta de licores se incrementó en un 36,5% solo en la primera semana de la cuarentena, la de cerveza un 80% y la de vinos un 62,7%, según reporte de la empresa Gelt. El hecho de no poder salir ha traído como consecuencia el traslado de las bebidas alcohólicas a las casas, por lo que la compra online ha sido la elección preferida de los consumidores. Algunos creen que estas nuevas adaptaciones, provocarán que el consumidor se acostumbre a la comodidad de adquirir vía online sus productos y que la visita a las tiendas físicas quede desplazada.

Whisky Dimple, el más buscado Pero este tipo de comercios digitales están lejos de querer ocasionar cambios en los consumidores. Sin embargo, la constante mejora en las estrategias de ventas, hacen que estos busquen ofrecer experiencias nuevas y agradables a sus usuarios. La competencia online es muy grande en este producto de gran consumo y, por tanto, los obliga a estar en una constante actualización de herramientas de captación. En el caso de Tú Pones el Vaso, los comentarios de sus clientes los llevan a estar ubicados entre los más buscados. Su catálogo – con más de 3.000 productos disponibles – es el más amplio de todo el mercado y su atención es durante las 24 horas, los 365 días del año. Ron, ginebra, vodka, vino, cerveza, whisky… son solo algunas de las bebidas que manejan en stock, siendo el Dimple de los más requeridos por la sociedad española, entre ellos la edición 15 años y la Golden.

Tú Pones el Vaso, desde el inicio del confinamiento, trabaja para ser el mejor e-commerce de bebidas alcohólicas. La facilidad de uso de su plataforma, el servicio personalizado, destacados precios de primeras marcas, han sido las armas más potentes que han tenido para saltar a este gran mercado, y sus números así lo demuestran, asegurando que no todo termina aquí, aún queda camino por recorrer y estrategias por implementar.

