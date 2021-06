Ms Beauty, un nuevo concepto de perfumería online Emprendedores de Hoy

“La esencia es aquello que nos hace únicos y a la vez diferentes”. Este es el manifiesto de Ms Beauty, una clara declaración de intenciones que destaca el papel que tiene el perfume a la hora de definir una persona. En este sentido, la perfumería onlinetiene el objetivo de diferenciarse del resto de tiendas en línea de belleza, para poder ofrecer a sus clientes la posibilidad de comprar las mejores marcas al mejor precio.

Las mejores marcas de perfume Ms Beauty ofrece a los clientes una extensa gama de perfumes. En primer lugar, la perfumería online dispone de fragancias para hombres de distintas marcas reconocidas, como Giorgio Armani, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier o Paco Rabanne.

La tienda online también cuenta con un catálogo extenso de perfumes para mujer. En este caso, también hay una gran diversidad de firmas conocidas, como Carolina Herrera, Loewe, Dolce&Gabanna o Nina Ricci.

Por otro lado, la página dispone de una sección outlet de perfumes, donde es posible encontrar productos tanto para mujer, como para hombre. Se trata de una oportunidad para los clientes de adquirir perfumes a precios imbatibles.

El éxito de la perfumería online Ms Beauty reside en la posibilidad de adquirir productos originales y de marcas exclusivas a precios más reducidos respecto a la competencia. Otro beneficio que presenta son las formas de pago seguro y las políticas de envío rápido.

Además de grandes descuentos en perfumes, la empresa también dispone de una gran oferta en artículos de belleza como maquillaje, cosmética o productos capilares. Asimismo, dispone de una amplia selección de productos solares, como cremas protectoras, auto bronceadores, sprays de protección o artículos para mantener el brillo del pelo, que permiten disfrutar del sol de manera segura.

Clientes BIP La empresa brinda una especial importancia al costumer service. El equipo está formado por profesionales en el mundo de la belleza, perfumería y cosmética, que se encargan de asesorar y ayudar al cliente para encontrar la fragancia que mejor se adecue a sus características personales.

Para Ms Beauty no existen personas VIP, ya que todas merecen recibir el mismo trato de calidad. El propósito de Ms Beauty es que los clientes se conviertan en BIP (Beauty Interested Person) y proporcionarles el mejor servicio posible.

El asesoramiento está disponible a través de distintos canales de comunicación, como WhatsApp, Instagram o correo electrónico. De esta forma, el cliente puede seleccionar la manera más cómoda de ser atendido. Finalmente, si el cliente no queda satisfecho con su compra, Ms Beauty gestionará su devolución de manera inmediata.

En definitiva, la tienda de perfumería online Ms Beauty redibuja la experiencia de comprar en línea, ya que contempla las necesidades de los clientes y les ofrece un servicio lo más personalizado posible. La diversidad de perfumes a precios accesibles permite que todas las personas puedan encontrar su esencia.

