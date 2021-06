Schneider Electric lanza la serie Easy Rack en Europa Comunicae

viernes, 4 de junio de 2021, 12:19 h (CET) Los Easy Racks son rápidos de instalar y fáciles de usar. Racks de alta calidad, fiables y asequibles para implementaciones de centros de datos y edge. El diseño estandarizado ofrece la máxima interoperabilidad y escalabilidad entre cloud, edge y la empresa Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el lanzamiento de la serie Easy Rack disponible exclusivamente en Europa y la Comunidad de Estados Independientes (CIS). Disponible en variedad de tamaños, la serie Easy Rack está diseñada para ser rápida y fácil de instalar, a la vez que simple de escalar y personalizar Ofrece un sistema de rack de gran calidad y rentable para una amplia gama de aplicaciones de misiones críticas, como routers de red, entornos industriales y de Edge Computing, centros de datos en la nube y de colocación.

Los Easy Racks son totalmente personalizables y están disponibles en varias alturas, anchos y profundidades, que van desde 24U a 48U unidades, hasta anchos de 600 mm y 800 mm y variaciones de profundidad de 800 mm a 1200 mm. La diversa gama también incluye sistemas de rack con o sin paneles laterales y una opción, que viene empaquetada en plano (Flat pack) para facilitar la entrega a sitios con dificultades de instalación, con limitaciones de espacio o altura.

Los Easy Racks proporcionan una serie de racks fiables, asequibles y fáciles de usar, accesorios y componentes de una marca de confianza mundial de alta calidad para infraestructuras centro de datos e infraestructura informática. Son fáciles de elegir, instalar y conectar con otros componentes, incluyendo las series Easy UPS y Easy PDU recientemente lanzadas.

"Nuestra nueva gama Easy Rack ofrece una fiabilidad, un rendimiento y accesibilidad excelentes para las infraestructuras informáticas de misión crítica en multitud de aplicaciones", afirma Rob McKernan, Vicepresidente Senior de la División de Secure Power de Schneider Electric Europa. "Tanto si se utiliza en instalaciones de colocación como en entornos de oficinas remotas o empresariales, los Easy Racks ofrecen una gama de armarios y accesorios para racks de alta calidad, robustos y fáciles de instalar, a un precio asequible".

Los beneficios clave de la nueva gama Easy Rack:

Implementación rápida con una plataforma de rack económica con muchas funciones: Totalmente equipados con las características esenciales, los Easy Racks ofrecen un despliegue rápido y una rápida instalación de equipos para cualquier entorno informático. La serie ofrece un índice de ventilación de hasta el 81% en las puertas delanteras y traseras con capacidades de carga estática y dinámica de 1200 kg y 600 kg respectivamente.

Totalmente equipados con las características esenciales, los Easy Racks ofrecen un despliegue rápido y una rápida instalación de equipos para cualquier entorno informático. La serie ofrece un índice de ventilación de hasta el 81% en las puertas delanteras y traseras con capacidades de carga estática y dinámica de 1200 kg y 600 kg respectivamente. Plataforma de rack estandarizada : Los clientes de Easy Rack pueden estandarizar todos sus necesidades para servidores y redes en una sola plataforma de rack, lo que facilita la instalación en centros de datos en fila, armarios de cableado y entornos remotos. Los nuevos tamaños estándar incluyen un formato de 800 mm de ancho y 800 mm de profundidad, adecuado para aplicaciones de cableado y parcheo en espacios de red.

Los clientes de Easy Rack pueden estandarizar todos sus necesidades para servidores y redes en una sola plataforma de rack, lo que facilita la instalación en centros de datos en fila, armarios de cableado y entornos remotos. Los nuevos tamaños estándar incluyen un formato de 800 mm de ancho y 800 mm de profundidad, adecuado para aplicaciones de cableado y parcheo en espacios de red. Coste competitivo : Ofrece una infraestructura simple, rentable y fácil de usar, con un diseño homogéneo y compatible con multitud de infraestructuras de TI.

Ofrece una infraestructura simple, rentable y fácil de usar, con un diseño homogéneo y compatible con multitud de infraestructuras de TI. Mayor compatibilidad : La fácil integración con racks, accesorios y PDU, y con las herramientas de Schneider Electric garantiza soluciones de IT rápidas, implementadas y compatibles.

La fácil integración con racks, accesorios y PDU, y con las herramientas de Schneider Electric garantiza soluciones de IT rápidas, implementadas y compatibles. Sistemas de alta calidad: De un líder de la industria con una fiabilidad demostrada y una garantía de fábrica de cinco años. Los Easy Racks son totalmente compatibles con el software de gestión de IT EcoStruxure de Schneider Electric, que es abierto, interoperable y compatible con cualquier proveedor, lo que permite la supervisión remota de la infraestructura de IT local y distribuida desde cualquier lugar, en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo.

La serie Easy Rack estará disponible a través de canal de partners en Europa a partir de mayo de 2021. Para obtener más información - visitar la web.

