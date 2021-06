Alfarería Raimundo Sánchez propone piezas de barro individuales para tapeo Comunicae

viernes, 4 de junio de 2021, 10:14 h (CET) La pandemia de la covid ha modificado muchos aspectos del día a día. La hostelería ha sido quizás uno de los sectores más castigados por ella teniéndose que adaptar, ya no solo a las nuevas y cambiantes normativas, sino que también a las necesidades de sus clientes La empresa Alfarería Raimundo Sánchez, alfareros con una larga trayectoria, les propone una cazuela de barro circular para usar como recipiente de presentación para tapas, tanto en la hostelería como en hogares.

Las nuevas normativas a las que se ha tenido que acostumbrar la sociedad y a las que los hosteleros han tenido que hacer frente, han cambiado algunas costumbres que han estado siempre presentes en la cultura. ¿Quién no ha compartido un plato de patatas bravas en un bar con sus amigos?. Pues bien, esta es una de los hábitos que se han visto modificados por las nuevas normativas o por consejos sanitarios. Desde la aparición de la pandemia, ya no es posible compartir platos y comer todos de una misma fuente, por los evidentes riesgos que pueda llevar para la propagación del virus.

Por esta razón, desde la Alfarería Raimundo Sánchez les proponen las piezas de barro individuales para servir porciones de comida estilo tapa, una de las mejores formas de presentar las raciones a sus clientes o amigos. Con ellas la comida luce dentro de un recipiente fabricado con materiales naturales, potenciando así el contenido, integrado en una imagen perfecta que entra por los ojos y apetece comer y saborear.

Las piezas de barro individuales son cómodas, resistentes, fáciles de mantener y reutilizables. Cabe destacar que en ellas la comida no se pega, la eficacia de su antiadherencia es sobresaliente. También son aptas para su uso en electrodomésticos de las cocinas, ya que el tratamiento que se les da en su fabricación y los materiales de los que están hechas posibilitan su uso en microondas, vitrocerámica, inducción, hornos y lavavajillas.

En estos tiempos de cambios, hay que adaptarse a ellos. Alfarería Raimundo Sánchez les sugieren que inviertan en el menaje de su restaurante o de su hogar pensando en la calidad, en la imagen y la usabilidad de los productos. Entre las diferentes piezas, encontrará cazuelas con o sin asas, platos, cuencos o tazones, que seguro se adaptará a sus necesidades.

