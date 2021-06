Lucesemergenciacoche.es explica los cambios en la normativa Señal V-16 Comunicae

jueves, 3 de junio de 2021, 14:14 h (CET) La luz de emergencia señal V-16 pretende mejorar la seguridad en las situaciones que obligan al conductor a detener el vehículo en la carretera, ya sea por una avería o un pinchazo. Este mecanismo no sólo hará más visible el vehículo (con un radio de acción de hasta 1 kilómetro), sino que además permitirá que el conductor no tenga que abandonar la seguridad del coche para instalar los triángulos La señal de emergencia V16 es una luz amarilla intermitente que se fija magnéticamente al techo del vehículo y que puede verse a un kilómetro de distancia. Esta señal puede verse con facilidad y su uso es muy intuitivo, ya que se enciende automáticamente cuando detecta el contacto con la chapa del techo. Sin embargo, también puede encenderse manualmente girando el dispositivo a la posición "ON".

La gran diferencia de la luz emergencia coche es que no hay que bajarse del vehículo para colocarla, ya que se puede instalar directamente en el techo del coche a través de la ventanilla. Y como es tan pequeña, puedes guardarla cómodamente en la guantera del coche o en los huecos de las puertas. En caso de emergencia, se tarda menos de veinte segundos en activar esta luz de emergencia, básicamente el mismo tiempo que se tarda en sacar el dispositivo de la guantera y colocarlo en el techo.

Nueva normativa señal V-16

La luz de señalización de peligro obligatoria de la DGT ya tiene una fecha a partir de la cual se prohibirán los triángulos de emergencia. No es a corto plazo, pero Tráfico ya ha puesto fecha a la implantación definitiva de la luz de emergencia V16, que supondrá el adiós para siempre a los tradicionales triángulos de emergencia.

La luz de emergencia obligatoria de la DGT pretende mejorar la seguridad en las situaciones que obligan al conductor a detener el vehículo en la carretera, ya sea por una avería o un pinchazo. Este mecanismo no sólo hará más visible el vehículo (con un radio de acción de hasta 1 kilómetro), sino que además permitirá que el conductor no tenga que abandonar la seguridad del coche para instalar los triángulos.

La Dirección General de Tráfico aprobó esta medida a principios del primer trimestre de 2021.Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo.

¿Cuándo se prohibirán los triángulos?

Una vez analizadas las principales ventajas e inconvenientes de la señal v16, este dispositivo de seguridad ya ha sido aprobado y homologado por la DGT, y su implantación como parte del equipamiento de seguridad del vehículo es inminente. Pero no es necesario apresurarse, aún se está a tiempo de comprar la nueva señal V-16, ya que los triángulos de emergencia no se prohibirán hasta el 1 de enero de 2016.

La DGT ya ha anunciado que los triángulos de emergencia estarán prohibidos a partir de enero de 2026. Este equipo de seguridad, que ha acompañado durante muchos años, dejará de utilizarse y no podrá ser utilizado en caso de avería o accidente.

¿Cuándo será obligatoria la señal V-16?

A partir del día 1 de enero de 2026, solo se podrá utilizar la luz obligatoria de la DGT con geolocalización.

Sin embargo, se podrán llevar ambos dispositivos en el coche, aunque sólo se podrá utilizar uno a la vez. Esto significa que, en caso de avería o accidente que obligue a detener el vehículo en una carretera o autopista, se podrá utilizar la nueva baliza de emergencia V16 o recurrir al método tradicional de utilizar los triángulos de emergencia.

"Indicar que, si se decide seguir utilizando los triángulos, es obligatorio llevar un chaleco reflectante en todo momento".

Para finalizar recordar que, durante este tiempo, hasta el 1 de enero de 2026, la señal V16 convivirá con los triángulos de emergencia. A partir de 2026, sustituirá definitivamente a los triángulos clásicos y deberá incorporar un sistema de geolocalización.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.