El purificador Winix de Protect Soiart Distribución

miércoles, 2 de junio de 2021, 10:05 h (CET)

El purificador de aire es un dispositivo que se encarga de proteger los espacios internos como oficinas, casas o colegios de los agentes contaminantes establecidos en el ambiente, como el polen o el polvo. Diseñado con una tecnología segura, este equipo está recomendado para personas con problemas respiratorios como asmas y alergias, porque garantiza espacios con mayor confort térmico del ambiente. Protect Soiart Distribución es una empresa que dispone de múltiples productos, como el purificador Winix, centrados en ofrecer la máxima protección al cliente. Uno de los dispositivos con mejor valoración de los usuarios para tener un espacio más respirable y limpio es el purificador Winix Zero, con tecnología activa Plasmawave® y con prefiltro, filtro carbón activo y un Auténtico FILTRO HEPA H13, capaz de absorber hasta un 99,9% de bacterias del ambiente.

¿Cómo funciona el purificador Winix? El purificador de aire Winix es muy fácil y práctico de instalar. Este debe colocarse en la zona del hogar que se desee proteger, ya sea en las habitaciones, la cocina o la sala comedor, entre otros. Es recomendable colocarlo en un espacio libre, donde no se vea interrumpido por otro objeto. Una vez que el equipo se ha encendido, el aire comienza a filtrarse en fases sucesivas por tecnología Plasma Wave y los tres filtros que van capturando los agentes contaminantes según su tamaño. Después de filtrar el aire, el purificador Winix devuelve el aire limpio al ambiente, garantizando así un proceso continuo de purificación. Este dispositivo ambiental trabaja con tecnología activa Plasmawave® y desinfecta superficies de hasta 50 a 99 metros cuadrados.

Ventajas del purificador Winix El ambiente está compuesto por partículas y micromoléculas contaminantes que pueden afectar la salud, en especial a la de personas con condiciones alérgicas o problemas respiratorios, por lo que mantener los espacios protegidos con purificadores de aire es esencial. El purificador de aire Winix elimina los virus, las bacterias del ambiente y las superficies mediante el procedimiento Plasmawave®, formado por 4 etapas, eliminando así hasta un 99% de partículas de polvo, polen o pelos de animales entre otros agentes contaminantes. Además, mantiene un equilibrio en la humedad del ambiente de entre 40 a 70%, lo que reduce la supervivencia de hongos y bacterias y otros microorganismos. Otra de las ventajas que ofrece es que gracias al filtro de Carbón Activo elimina olores desagradables en el hogar. Por último, este aparato es muy silencioso y automático. Puede programarse en modo descanso para que sus luces se atenúen y disminuya la velocidad del ventilador, lo que permite un descanso tranquilo y un ambiente placentero.

Los purificadores Winix que ofrece Protect Soiart Distribución son productos tecnológicos multifuncionales que garantizan un bienestar total y la mejor calidad de vida. Son equipos prácticos que pueden programarse por el tiempo que sea necesario e instalarse en cualquier lugar o ambiente.



