MySolarEnergy cumple su primer año de vida con 800 profesionales asociados y 2.000 instalaciones realizadas

jueves, 3 de junio de 2021, 08:02 h (CET) La energía fotovoltaica se encuentra en pleno auge, con una creciente demanda de instalaciones de autoconsumo. Cada vez son más las viviendas, comunidades, industrias o explotaciones del sector primario que solicitan instalar paneles solares para reducir su dependencia de las compañías eléctricas y ahorrar hasta el 70% en la factura de la luz. Y cada vez son más las empresas que ofrecen servicios de instalación, por eso, la apuesta de MySolarEnergy es garantizar un servicio profesional, eficiente y seguro Con el objetivo de promover y fomentar la instalación de energía solar fotovoltaica de una manera profesional, eficiente y segura, el Grupo Saltoki puso en marcha hace un año MySolarEnergy, un servicio con el que buscaba fomentar el conocimiento de esta fuente de energía entre los usuarios finales e incidir en la necesidad de que fuera un profesional bien formado quien se encargara de su instalación.

Pues bien, completada la primera fase de lanzamiento de este nuevo proyecto, los profesionales asociados a MySolarEnergy han realizado ya más de 2.000 instalaciones, tanto domésticas como industriales y comerciales, lo que demuestra el creciente auge que está experimentado el sector y las grandes posibilidades que se abren para los instaladores bien formados.

MySolarEnergy nació como un servicio gratuito y abierto a cualquier instalador interesado en la fotovoltaica. A día de hoy, con más de 800 asociados, constituye la mayor red de instaladores del sector, lo que garantiza una atención personalizada, cercana y de proximidad a los clientes, uno de los valores en los que se sustenta el proyecto.

Para darle soporte, el Grupo Saltoki ha venido reforzando el equipo técnico de todos sus centros con la incorporación de especialistas en fotovoltaica, plenamente formados para ayudar a los profesionales en la búsqueda de la mejor solución para sus instalaciones.

Apoyo a los instaladores

Como es sabido, las instalaciones fotovoltaicas generan electricidad en corriente continua y tensiones elevadas y, además, deben cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), por lo que solo un profesional puede garantizar su correcto y seguro funcionamiento.

Por tanto, y en un momento en el que el sector de la energía solar fotovoltaica se encuentra en pleno auge, gracias a una creciente demanda y a un marco regulatorio más flexible y propicio, el objetivo de MySolarEnergy es apoyar al instalador profesional para que se introduzca en este mercado de una manera solvente.

Para lograrlo, el primer eje del proyecto es la formación. En ese sentido, MySolarEnergy ofrece un itinerario formativo que permite estar en disposición de afrontar una instalación fotovoltaica con total garantía. Consta de una parte teórica y otra presencial, en la que, entre otras cuestiones, el profesional puede practicar la ejecución y puesta en marcha de instalaciones con recreaciones a tamaño real de diferentes tipos de cubiertas.

Herramientas de cálculo para el profesional

Una vez formado, MySolarEnergy pone al alcance del instalador diferentes herramientas para dimensionar y calcular las instalaciones en función de las necesidades de cada cliente. Este apoyo se complementa con el asesoramiento por parte de la red comercial y técnica de MySolarEnergy, que incluye aspectos relativos a la selección de materiales, ejecución, puesta en marcha y monitorización.

En ese sentido, MySolarEnergy defiende que no hay soluciones estándar y que cada usuario debe recibir una propuesta de instalación ajustada a sus necesidades, de manera que no conlleve un sobrecoste innecesario y que garantice la rentabilidad de la inversión.

Para completar las ventajas que incluye formar parte de la red de instaladores MySolarEnergy, el servicio da la oportunidad de brindar al cliente final diferentes alternativas de financiación muy ventajosas y sin coste alguno para el profesional (financiación directa, renting fotovoltaico, etc).

Con MySolarEnergy, el Grupo Saltoki continúa con su apuesta por las energías renovables y la sostenibilidad, manteniendo su habitual filosofía de ofrecer servicios diferenciales al profesional sin limitarse a la mera venta de materiales.

