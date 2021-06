​¿Ahorrar en un coche? Descubre el renting Los vehículos ofrecidos son coches de última generación, que poseen tecnología avanzada Redacción

jueves, 3 de junio de 2021, 02:31 h (CET) Una nueva modalidad en arrendamiento de coches toma cada vez más fuerza, ofreciendo numerosas ventajas y hasta convirtiéndose en una mejor opción que la compra.

Se trata del Renting, el cual consiste en un arrendamiento o alquiler de coche acordado a través de un contrato cuya duración puede estar comprendida entre uno y cinco años.

Orientado a la satisfacción de las necesidades de personas particulares o empresas, ofreciendo la posibilidad de alquilar vehículos totalmente nuevos o casi nuevos, ajustados a los más mínimos requerimientos del cliente.

En este post descubrirás las ventajas que ofrece este tipo de servicios y todo lo que podrás ahorrar si decides optar por él.

Solo pagando una cuota fija mensual, el cliente podrá tener acceso y disfrutar del uso de un vehículo en excelentes condiciones, con todos los gastos asociados incluidos en dicha mensualidad.

Los diferentes tipos de Renting

Son dos los tipos de Renting que existen:

El renting flexible El flexible, ofrece mayor comodidad al usuario permitiéndole hacer uso del vehículo durante el tiempo que requiera sin ninguna presión en cuanto a plazo de entrega, ni penalización. El usuario abona lo consumido y se incluye de igual forma todo lo relacionado al mantenimiento del coche.

El renting fijo El fijo establece plazos de uso en el contrato que van desde un año a cinco años, incluyendo un máximo de kilometraje para el período contratado, en caso de excederse acarrea una multa o penalización.

Ahorro financiero con renting Existen algunas increíbles empresas que prestan los servicios de renting, las mismas cubren la inversión de adquisición del vehículo, permitiéndote ahorrar en un coche, así como toda la gestión para que pueda ser conducido, documentación, impuestos, mantenimiento, responsabilidad civil, reparaciones, obsolescencia, cambio de neumáticos, seguros, etc.

Mayor liquidez El renting también ofrece tener mayor liquidez a las empresas, debido a que permite tener disponibles fondos en la tesorería que puedan ser destinados a inversiones que representen menor depreciación que los vehículos.

De esta manera se puede hacer un uso más eficiente de los fondos disponibles mejorando la rentabilidad de los activos, esto aplica también para los particulares que optan por esta modalidad.

Mayor seguridad financiera El renting ofrece mayor seguridad financiera, ya que conlleva una cuota que representa un gasto fijo por un período determinado, que no sufre alteraciones por modificaciones por inflación, o por los tipos de interés, así como cualquier otra eventualidad económica.

Permitiendo establecer presupuestos que no tendrán variaciones notables, que representen preocupación a las finanzas de la empresa por constantes alteraciones.

También representa ciertos beneficios a nivel fiscal, ya que el renting permite a las empresas deducir hasta el 100% de la cuota en el Impuesto sobre sociedades, como también en el IRPF.

Con relación al IVA, tendrá impacto el hecho del uso del coche dentro de las funciones profesionales, lo que ofrecería la posibilidad de disfrutar también de deducibles sobre su monto, pudiendo llegar a ser total.

Se cuenta a su vez con el apoyo por parte de las compañías de renting para efectuar la reposición de un vehículo en el caso de que sea necesario.

Lo último en tecnología Los vehículos ofrecidos en renting son coches de última generación, que poseen tecnología avanzada, la cual es canalizada a través de combustibles menos dañinos para el medio ambiente, y requieren menor cantidad para el consumo. Es posible acceder a este tipo de vehículos bajo la modalidad de renting, de la mano con compañías como Destiners. Es seguro que estarás a gusto con lo que ofrecen.

El renting es definitivamente una modalidad que genera ahorro y comodidad, tanto para una empresa como para un autónomo o particular. A través de este sistema se disfrutará de un vehículo en óptimas condiciones, que representará grandes ventajas a nivel financiero, beneficios fiscales, métodos flexibles para su contratación que se adapten a las necesidades de cada cliente, y por si fuera poco, se evitarán los gastos relacionados a la gestión y mantenimiento de la unidad.

