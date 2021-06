HelloBB, una lista de nacimiento universal Comunicae

miércoles, 2 de junio de 2021, 08:03 h (CET) Se lanza al mercado HelloBB, una lista de nacimiento que permite a los futuros padres pedir objetos de cualquier tienda y regalos personalizados que les ayudarán durante la crianza Cada año nacen en España alrededor de 400.000 bebés. Preparar su llegada trae de cabeza a los futuros padres, que suelen organizar todos los objetos que creen que necesitarán durante los primeros meses de vida de sus hijos en las llamadas listas de nacimiento.

Es importante remarcar el “creen”, porque el mundo de la puericultura es complejo para los padres novatos. Las mamás y papás, que no quieren que a sus bebés les falte absolutamente nada, se topan con una oferta de productos amplia en la que cuesta orientarse. Resulta habitual que acaben gastando de más y llenando la casa de trastos de utilidad cuestionable. El incremento de las compras por Internet no ha hecho más que agravar este problema.

HelloBB nace con el objetivo de acompañar a los futuros padres para que incluyan en su lista solamente cosas que de verdad les sean útiles, tanto si se trata de un cochecito como un masaje post-parto o los servicios de una guardería. Así, se aseguran de que los regalos de sus allegados darán siempre en el clavo.

HelloBB es una lista de nacimiento digital donde los nuevos padres pueden poner objetos de cualquier tienda. Si necesitan ayuda, HelloBB proporciona asistencia e inspiración para ayudarles a descubrir sus necesidades. Además, la solución compara ofertas, así que, cuando se tiene claro qué se quiere comprar, ayuda a decidir dónde hacerlo al mejor precio.

La visión de la empresa es ayudar a los futuros papás a crear listas de nacimiento más personales, no solo con cosas materiales, y más sensatas, priorizando lo que de verdad necesitan.

Algunas funcionalidades que la empresa está desarrollando son la posibilidad de pedir “heredar” ropa y objetos de segunda mano de anteriores padres en su círculo o crear huchas virtuales para recaudar dinero para pañales, canguros, guardería o incluso una ONG de su elección.

HelloBB nace de la mano de Àngels Tudó, Dan Moser y Lluís Claramonte, una bióloga y dos ingenieros informáticos. Lluís y Dan han estado trabajando los últimos 10 años en startups tecnológicas. Todos ellos son padres primerizos y se han enfrentado recientemente a los retos y costes que prepararse para la llegada de un bebé supone.

Sobre HelloBB

HelloBB es una lista de nacimiento digital que permite a los usuarios identificar y conseguir todo lo que necesitan para el nacimiento de sus bebés de forma más flexible, personal y sensata.

Más información:

hola@hellobb.net

Web

Facebook

Instagram

Twitter

