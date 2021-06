Design & Handmade: bolsos Wayuu, artesanía y cultura indígena unidas en un mismo diseño Emprendedores de Hoy

martes, 1 de junio de 2021, 20:12 h (CET)

En Latinoamérica, existe una impresionante riqueza cultural desconocida aún por muchas personas. Una de las manifestaciones de dicha riqueza cultural son las creaciones de las comunidades indígenas, quienes elaboran de manera artesanal productos textiles en los que se muestran todas aquellas tradiciones presentes en el día a día de los aborígenes. Los productos confeccionados a mano son representativos de una cultura con su propia mitología, gastronomía, leyes, organización social y medicina natural.

Actualmente, una de las firmas que acerca los productos artesanos confeccionados por las comunidades indígenas latinoamericanas es Design & Handmade, que importa desde la Guajira colombiana la más selecta colección de productos textiles, entre ellos bolsos, capazos de palma y sombreros. Se trata de productos de calidad, duraderos y resistentes gracias a los acabados y materiales con los que se confeccionan (fibras naturales). Las comunidades colombianas elaboran bolsos, capazos y sombreros de palma con auténticos diseños originales usando la fibra natural de la Palma, que solo se ubica en la Serranía de la Macuira, además de otros materiales de la zona como por ejemplo el tejido de algodón orgánico. La Palma y el algodón, gracias a los procesos de transformación por los que pasan, terminan dando lugar a bonitos objetos llenos de personalidad y cultura.

Piezas únicas después de 30 días de confección Uno de los productos con mayor éxito de la firma son los bolsos Wayuu. El catálogo de bolsos de Design & Handmade cuenta con variados diseños, aunque el colorido es una característica que está presente en todos ellos, plasmándose la conexión de la comunidad Wayuu con la naturaleza. Además de diferentes diseños, la clienta podrá encontrar en Design & Handmade bolsos de diferentes tamaños, que se adaptarán a sus necesidades de la manera más precisa posible. Los bolsos realizados por la comunidad Wayuu son piezas únicas, ya que detrás de estos hay una gran labor de confección a lo largo de muchos días por parte de las comunidades indígenas colombianas.

A través de la página web de Design & Handmade, la clienta tiene a su disposición todos los bolsos Wayuu de la firma, y seleccionando cada uno de ellos, podrá comprobar el material del que está hecho el producto y las diferentes características que posee. Comprar alguno de los modelos de bolsos es muy sencillo a través del portal web de Design & Handmade.

Acerca de Design & Handmade Design & Handmade importa directamente diseños originales y 100% hechos a mano por diferentes comunidades indígenas de Latinoamérica, una de ellas la comunidad colombiana Wayuu. Los productos que la clienta puede encontrar en Design & Handmade son únicos, distintos y exclusivos, no hay ningún producto que sea igual que otro. Capazos de palma, sombreros de palma o bolsos son solo algunos de los productos artesanos que comercializa Design & Handmade, productos de calidad elaborados con las técnicas ancestrales de los indígenas colombianos Wayuu y en concreto de una de sus castas, la casta Pausayuu. Los artículos elaborados necesitan una media de 30 días para completar su confección, proceso en el que se utilizan como materias primas elementos como la Palma o el hilo de algodón, cultivados en las mismas regiones donde se elaboran los productos textiles.

Comprar los diseños de Design & Handmade es sinónimo de impulsar la cultura y creatividad de las comunidades indígenas. Al adquirir los productos artesanales Wayuu, se ayuda a mantener la estabilidad laboral de los pueblos indígenas y se contribuye a la no contaminación del planeta puesto que se opta por artículos sustentables. Los textiles Wayuu son una muestra del interés por el arte y las manifestaciones autóctonas de los pueblos aborígenes de Latinoamérica.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.