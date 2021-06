Buscoreserva.com: el nuevo sistema del mercado para reservar online Emprendedores de Hoy

martes, 1 de junio de 2021, 11:00 h (CET)

La tecnología permite que millones de españoles puedan hacer reservas online para ir a un restaurante, comprar o disfrutar de cualquier servicio, desde la comodidad del hogar o trabajo. Actualmente, la plataforma Buscoreserva.com ofrece este servicio. La empresa ha surgido con la voluntad de permitir a todo tipo de negocios aceptar reservas vía online por parte de los clientes.

Este modelo de gestión de reservas permite democratizar la actividad comercial, visibilizando a todos aquellos negocios, también pequeños establecimientos, que busquen expandirse y atraer un mayor número de clientes. Buscoreserva.com ofrece a las empresas la posibilidad de que los clientes puedan reservar en 3 simples pasos: buscar, encontrar y reservar, todo ello de una manera muy sencilla.

Buscoreserva.com facilita y agiliza el proceso de reserva Al ingresar en la página web de la empresa Buscoreserva.com, los usuarios tienen a su disposición un buscador que les permitirá encontrar el producto o servicio que requieran. El nombre de la ciudad y, si lo desean, una palabra clave, serán suficientes para que aparezcan todas las opciones disponibles. Además, en la plataforma web existe una categoría para cada tipo de negocio para que los clientes puedan ahorrar tiempo en su proceso de búsqueda y selección. Algunas de las categorías en las que están organizadas los negocios son las siguientes: Beauty & Wellness, Entretenimiento, Salud, Alimentos y Bebidas, Eventos, Hoteles y Viajes, Educación, Vida Nocturna, Mascotas o Servicios profesionales.

Seleccionando cada opción, el cliente verá desplegada toda la información que el negocio haya incluido en su perfil, desde una reseña sobre su establecimiento, la ubicación, número de teléfono y correo electrónico de contacto, fotografías y hasta promociones especiales. Asimismo, una vez el cliente decida hacer la reserva, debe rellenar un sencillo formulario con sus datos para que el negocio seleccionado pueda estar en contacto con él y confirmar la disponibilidad.

Buscoreserva.com funciona simplemente como gestor de reservas, es decir, la página web no incluye ninguna pasarela o sistema de pago a los comercios suscritos a su plataforma, por lo que reservar es totalmente gratuito para el cliente y las reservas permanecerán activas el tiempo que el comerciante lo haya estipulado en el sistema.

Seguir una serie de videotutoriales es el único paso a seguir para empezar a utilizar Buscoreserva.com Buscoreserva.com está dividido en dos partes: la primera de ellas es donde los clientes realizarán las reservas y la otra es la que permitirá a los negocios administrar dichas reservas. Buscoreserva.com funciona sin contrato de permanencia y sin coste por reserva, únicamente se pagará en el caso de querer mejorar la visibilidad o en el caso de querer añadir cierta información al perfil.

Para empezar a usar Buscoreserva.com basta con configurarlo a partir de los tutoriales que hay disponibles en la página web de la empresa, por lo que no es necesario tener conocimientos técnicos previos, sino que basta simplemente con tener una buena conexión a internet.

Buscar, encontrar y reservar son los tres sencillos pasos que marcan el recorrido por la plataforma. Buscoreserva.com es una iniciativa tecnológica y comercial ventajosa para impulsar a los establecimientos de todo tipo que buscan atraer un mayor número de clientes potenciales. La iniciativa que propone Buscoreserva.com hace visible y sencillo el proceso de reservar para la comodidad del usuario y el éxito de los negocios.



