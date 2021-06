DEKRA actualiza su mapa interactivo Visión Zero Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 09:31 h (CET) Cuando se habla de seguridad vial, las estadísticas de accidentes suelen ser el centro de atención y en particular el número de muertos y heridos. Son una prueba de los riesgos y peligros que conlleva la "falta de seguridad vial" que aún existe en la carretera. Por el contrario, el mapa interactivo Visión Zero de la organización experta DEKRA hace visible la seguridad vial Registra los pueblos y ciudades que, en al menos un año desde 2009, han logrado el objetivo "Visión Zero" es decir, cero muertes por accidente.

El mapa interactivo muestra los datos de aproximadamente 3.000 pueblos y ciudades con más de 50.000 habitantes de 26 países de todo el mundo. Estos datos muestran que el objetivo Visión Zero, es decir, que todos lleguen a su destino sanos y salvos, no es una utopía inalcanzable; ya es en parte una realidad. Más de 1200 pueblos y ciudades lograron garantizar que ni una sola persona muriera en el tráfico rodado en áreas urbanas durante al menos un año. “Estos éxitos deberían motivarnos en nuestro compromiso con la seguridad vial”, afirma el COO y miembro de la junta de DEKRA Stan Zurkiewicz. "Otros pueden aprender de los pueblos y ciudades exitosos".

La ciudad más grande en la lista "Zero Fatality" es la ciudad sueca de Gotemburgo con más de 500.000 habitantes; otras ciudades incluyen Espoo (Finlandia), Stavanger (Noruega), Aquisgrán (Alemania), Schaarbeek (Bélgica), Le Havre (Francia), Salzburgo (Austria), Lausana (Suiza) y Vigo (España). También hubo éxitos fuera de Europa; pueblos y ciudades como Oxnard (California, EE. UU.), Red Deer (Alberta, Canadá), Buenavista (México), Cerro Navia (Chile), Suzuka (Japón) y Campbeltown (Nueva Gales del Sur, Australia) están en la lista.

Cabe señalar que varios pueblos y ciudades han podido mantener el número de muertes por accidentes de tránsito en cero durante muchos años. Más de 150 pueblos y ciudades han logrado el objetivo en seis o más años desde 2009; entre los líderes se encuentran Kerpen (Alemania, diez años), Lake Forest (California, EE. UU., diez años) y Siero (España, once años).

“La evidencia de pueblos y ciudades sin muertes por accidentes de tránsito ha demostrado que múltiples partes interesadas son responsables de este éxito”, dice Zurkiewicz. “Décadas de trabajo ahora están dando sus frutos: el trabajo de muchas partes en la planificación del tráfico, el desarrollo de vehículos, la política y la administración, los servicios de emergencia, las organizaciones voluntarias de seguridad vial, los medios de comunicación, las organizaciones de inspección de vehículos y muchas más. Los esfuerzos deben continuar en todos los niveles para garantizar que nos acerquemos al objetivo de Visión Zero no solo en los centros urbanos, sino también en otros lugares".

Esto es particularmente cierto dado el hecho de que, según cifras absolutas, mueren significativamente más personas en el tráfico rodado en comunidades más pequeñas que en las grandes ciudades. Por eso el planteamiento del mapa DEKRA (partiendo de comunidades de apenas 50.000 habitantes) es el acertado desde el punto de vista de los expertos. “El trabajo de seguridad vial urbana no debe concentrarse solo en las ciudades; en todo caso, debería intensificarse en ciudades y pueblos”, afirma Zurkiewicz.

Los buenos resultados alcanzados en España

España cuenta con 121 ciudades y pueblos que han conseguido al menos una vez el objetivo de cero accidentes en carretera. El 48% de todos ellos (un total de 58), han conseguido alcanzar el objetivo seis veces o más.

Es posible acceder al mapa interactivo en www.dekra-vision-zero.com

Sobre DEKRA

DEKRA está operando en el campo de la seguridad desde hace más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín como DEutscher KRAftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., es hoy en día una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y gestiona el negocio operativo del Grupo. En 2020, DEKRA generó ventas preliminares por un total de 3.200 millones de euros. Actualmente, la empresa emplea a más de 43.000 personas en aproximadamente 60 países de los seis continentes. Ofrece servicios de expertos cualificados e independientes que trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos y tasaciones periciales hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de edificación, consultoría en seguridad, ensayos y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal. La visión para el centenario de la empresa en 2025 es que DEKRA será el socio global para un mundo seguro.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas DEKRA actualiza su mapa interactivo Visión Zero Europastry lanza la campaña We are Bakers para rendir homenaje al oficio panadero Repara tu Deuda Abogados cancela 105.241€ en Lemoa (Bizkaia) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad La bajada de ratios en las aulas mejora el rendimiento académico Haz Marca Marketing Digital: "Lo que hagas en internet siempre influye en la construcción de tu marca"