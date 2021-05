¿Servicio doméstico personalizado? arranca SelectiaHome Comunicae

lunes, 31 de mayo de 2021, 11:27 h (CET) Cuando se piensa en servicio doméstico suelen venir a la cabeza cabeza dos cuestiones muy distintas. Por una parte, se está hablando de una simple y llana prestación de servicios, con las tareas domésticas a la cabeza (pero no en exclusiva). Pero, por otra parte, se espera que la persona llamada a desempeñar esa tarea en el corazón mismo del hogar sea realmente especial. Lo que podía llamar "el síndrome Mary Poppins" Lo cierto es que diferentes circunstancias confluyen para que obtener unos servicios domésticos de calidad sea todo un desafío. La diversidad de las familias y de los hogares de estos tiempos, cada uno con sus necesidades específicas, sus horarios, sus particularidades…, exige flexibilidad y un servicio a medida. Los requerimientos propios de este tipo de oficios, en cuanto a nivel de implicación se refiere, hace que sea difícil dar con la persona idónea.

La cosa se complica todavía más cuando la prioridad no son las tareas domésticas, sino la atención a las personas. El cuidado de niños o el acompañamiento de mayores y dependientes requiere un talento y un talante especiales.

Por fortuna, también se puede contar con nuevas herramientas de búsqueda, y sobre todo con un ámbito de búsqueda mucho mayor que el que ofrecía la sección de anuncios del periódico local. Esta es la noticia: se pone en marcha la agencia SelectiaHome, especializada en servicios domésticos, arrancando también su nueva web.

La importancia de la confianza

Tanto si se habla de tareas domésticas por horas o en régimen interno, del cuidado de personas o de cometidos tan carismáticos como el de jardinero o guardés, está claro que se búsca calidad de servicio. Pero…, ¿no es más decisivo el factor de la confianza?

Las entrevistas de los profesionales con las familias son la forma definitiva de determinar si hay “química”

La experiencia de los responsables de la agencia dicta que ambos factores son indispensables. Así, por una parte, ponen el acento en un reclutamiento muy exigente, que incluye una selección rigurosa, donde se cotejan las referencias de empleadores anteriores con el informe de vida laboral y, según el perfil requerido, .se comprueba el certificado de antecedentes penales (o equivalente en un país de origen) y la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, obligatoria según la legislación española para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores. Y, porPor otro lado, recurren a las entrevistas de los profesionales con la familia como la forma definitiva de determinar si hay “química”.

A esto se añade un periodo de garantía de un año, durante el cual la empresa hace un seguimiento para comprobar la idoneidad del profesional y que éeste se adapta a lo que la familia necesita. SY si no es así, se reanuda (hasta en tres ocasiones) la búsqueda del candidato perfecto.

¿Cómo se consigue la excelencia, desde la perspectiva de la agencia, en la prestación de servicios domésticos personalizados? La clave está, cuentan, en el compromiso con los empleados. La agencia examina docenas de perfiles para ofrecer el candidato idóneo en cada caso, pero sin perder de vista que en esta relación hay dos partes, y tan importante es la satisfacción del empleador como la del empleado para que “todo fluya”.

Así, lo que puede parecer (y es) una nueva manera de contratar servicios de tareas domésticas y cuidados a domicilio tiene una base claramente arraigada en los principios más tradicionales del servicio doméstico. Hoy la entrevista podrá ser por videollamada, pero se trata, como siempre, de dar con la persona perfecta para el hogar.

