Edificios y hoteles preparados para el futuro, con las Connected Room Solution de Schneider Electric

viernes, 28 de mayo de 2021, 14:23 h (CET) La nueva solución de Schneider Electric integra dispositivos IoT inalámbricos, basados en IP de última generación, personalizando la experiencia del cliente en su habitación y aumentando su satisfacción La solución de habitación conectada de Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, es un hub de conectividad que permite mejorar la eficiencia y la experiencia personalizada de los clientes en su habitación. Esta solución modular consiste en un ecosistema basado en el conocido Internet of Things (Internet de las cosas), que consta de un control de sala que permite gestionar fácilmente los sistemas HVAC, iluminación, persianas y cerraduras de puertas; modernos sensores para habitaciones; una app móvil para los ocupantes; y otras muchas nuevas herramientas que simplifican su instalación y puesta en marcha. Al estar construida sobre una plataforma abierta, la Connected Room Solution funciona con múltiples protocolos, dispositivos y aplicaciones.

Empoderar a hoteleros y propietarios preparando los edificios para el futuro

Con el rápido progreso de la digitalización, los clientes esperan una experiencia digital integrada durante su estancia en un hotel. Al mismo tiempo, la preocupación por el consumo energético está impulsando la demanda de una mayor eficiencia. Por todo ello, la solución de habitación conectada ayuda a los propietarios y gestores de edificios y hoteles a ofrecer entornos más atractivos para sus ocupantes, al personalizar el confort y mejorar la eficiencia operacional y energética.

Esta nueva solución, capaz de integrarse fácilmente con la automatización de edificios, y con dispositivos de terceros, permite adaptarse fácilmente a los cambios solicitados por los ocupantes al crear y reajustar rápidamente las zonas, así como añadir servicios de valor añadido basados en IoT, como la detección y el diagnóstico automatizados de fallos, el análisis espacial, etc. sin necesidad de infraestructuras adicionales.

Además, permite controlar la iluminación y las persianas mediante un enfoque modular que se puede añadir a la solución instalada.

Una experiencia personalizada

La Connected Room solution empodera a los huéspedes, que pueden crear entornos adaptados a sus preferencias, utilizando la aplicación complementaria EcoStruxure Building Engage-Occupant para ajustar la temperatura ambiente, las persianas y las luces. Además, permite añadir más comodidades y servicios con la posibilidad de implementar soluciones IoT, utilizando la infraestructura del edificio.

Esta solución ofrece una experiencia de red más rápida, flexible y segura para los ocupantes de los edificios utilizando una plataforma construida sobre una infraestructura IP y que permite gestionar cómodamente las persianas y la temperatura de la habitación, desde un panel de control, una tablet o un smartphone.

Una diferencia competitiva para los integradores de sistemas

Gracias a la aplicación de la última tecnología inalámbrica, la solución de habitación conectada permite a los integradores de sistemas aumentar la capacidad de sus proyectos sin dejar de ser competitivos en costes. Entre sus ventajas, destaca la posibilidad de la instalación y puesta en marcha de un solo sistema, en lugar de varios, además de disponer de una infraestructura de red; así como una mayor seguridad y ahorro de tiempo mediante una app móvil que permite una puesta en marcha unificada, sin tener que hacer varias etapas; y un mayor valor para los clientes, al poder añadir fácilmente la funcionalidad de iluminación, con un enfoque modular.

Más beneficios con EcoStruxure Building Operation 3.0

Al combinar la Connected Room Solution con EcoStruxure Building Operation 3.0, los integradores de sistemas necesitan menor recursos y pueden mejorar los tiempos de instalación, al usar aplicaciones estándar predefinidas. Esto permite reducir el tiempo dedicado a la configuración de software, gráficos, documentación, diseño de paneles, adquisición y compra de periféricos de Schneider Electric. Por su parte, los propietarios se benefician de herramientas de visualización personalizables que les permitirán, a ellos y a sus gestores de las instalaciones, obtener una visibilidad muy gráfica de la gestión del edificio en tiempo real, desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.

