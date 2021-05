​Renting de coches: la modalidad que sigue creciendo ¿Quién no ha soñado con la posibilidad de librarse de pasar la ITV, de realizar papeleos y de ocuparse de los costes de las revisiones? Redacción

jueves, 27 de mayo de 2021, 08:55 h (CET) Cambiar de coche es algo a lo que todo propietario de un vehículo se enfrenta en algún momento de su vida, ya sea por carga de años, por reparaciones que no compensan, por obligaciones legislativas que desautorizan a nuestro viejo utilitario o, sencillamente, porque nos apetece conducir uno de los nuevos modelos que ofrece el mercado. La decisión no siempre es fácil ni está al alcance de la economía de todos. Quizás sean estos algunos de los motivos por el que el conocido como renting de coches se ha convertido en una de las alternativas más buscadas del momento.



El renting de vehículos es la mejor forma de estrenar un coche cada poco tiempo sin tener que preocuparse del seguro, el impuesto de circulación, mantenimiento, el cambio de neumáticos, etc. Es una modalidad que está dejando en un segundo plano al concepto de propiedad gracias a su sentido práctico y a sus numerosas ventajas.

¿Quién no ha soñado en alguna ocasión con la posibilidad de librarse de pasar la ITV, de realizar papeleos, de ocuparse de los costes de las revisiones periódicas, de pagar reparaciones, etc? Disfrutar de un vehículo mediante el pago de una cuota mensual es una alternativa que convence cada vez más a particulares, trabajadores autónomos y empresas. Además, en el caso de estas últimas es una opción que les permite desgravar la totalidad de las cuotas mensuales del renting de empresa y deducir hasta el 100% del IVA.

El renting mantiene una clara línea de crecimiento Según datos aportados por la Asociación Española de Renting de Vehículos, las matriculaciones de vehículos registradas por las compañías de renting en abril de 2021 han experimentado un incremento acumulado del 39,01% en relación al mismo período del año anterior.

Por otra parte, los vehículos propulsados por energías alternativas (eléctricos, híbridos, etc.) han conseguido una representación en renting del 24,37%, lo que supone casi 10 puntos más que en el mes de abril de 2020.

Especialistas en renting Existen diferentes compañías operadoras de renting. Entre las más destacadas del sector se encuentra Vamos, una startup española con sede en Madrid nacida en 2019. La empresa está formada por un cualificado equipo de especialistas con un gran espíritu emprendedor que pone al alcance del usuario la elección de aquellos vehículos que mejor se adaptan a sus necesidades. Ofrecen una gestión ágil y eficaz. Además, facilitan el proceso de adquisición mediante la reserva online, encargándose de llevar el vehículo hasta el domicilio o el concesionario más cercano.

