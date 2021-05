Aerotermia opiniones: Clima y Aerotermia

Cuando la ciencia y la naturaleza se unen armónicamente para mejorar la calidad de vida del ser humano, surgen procesos como la aerotermia, una manera de climatizar los espacios interiores a partir de la energía gratuita del aire para generar calor, frío o agua caliente sanitaria (ACS).

Los mejores especialistas en este servicio se han unido en la empresa española Clima y Aerotermia, que ofrece venta de equipos, instalación y seguimiento dentro de los mejores estándares de calidad para toda la península y Baleares, incluso, más allá de sus fronteras. El éxito del servicio se traduce en las aerotermia opiniones favorables de la gran cantidad de clientes satisfechos.

Clima y Aerotermia recibe buenas opiniones y ofrece las mejores marcas El inicio de la producción de energía aerotérmica se produce a través de una bomba de calor. Este dispositivo, ubicado en el exterior de las viviendas o locales, toma el aire de la atmósfera y lo utiliza como fuente de energía para movilizarla en el compresor o generador instalado en el sitio. A partir de este proceso, los ductos y demás instalaciones se encargan de distribuir la calefacción o el aire frío por todos los espacios que se requieran. Adicionalmente, el mecanismo es capaz de alimentar de energía un calentador para obtener ACS.

Algunos de los productos de Clima y Aerotermia más valorados tanto por los profesionales como por los clientes son los que provienen de marcas líderes en el sector. Entre ellos se encuentra el Aquarea All in One Compact KIT-ADC07JE5C Generación J, reconocido por ofrecer una eficiencia máxima de A+++, unas dimensiones reducidas que se adaptan a todo domicilio y un depósito ACS de 185 litros.

Otro de los modelos más valorados es Daikin Altherma Bibloc Diseño integrado GAVX418DV (R-32). Además de una elevada eficiencia energética, cuenta con un control wifi vía app y compatibilidad con la energía solar.

Finalmente, la Bomba de Calor Vaillant aroTHERM plus 6 (VWL 65/6 + VIH QW 190/6) bibloc también es una de las más valoradas. Es el sustituto perfecto de calderas antiguas sin necesidad de cambiar los radiadores existentes. Además, cuenta con el modo silencioso, que lo hace prácticamente imperceptible. Clima y Aerotermia ofrece otras de las mejores marcas del mercado, como Panasonic, Ariston, 20KW, Mitsubishi y LG.

Las múltiples ventajas de instalar equipos de aerotermia Destaca el portal de internet de Clima y Aerotermia que este proceso “es la climatización eficiente por excelencia… El sistema más recomendado en el mundo en el sector de la climatización”. El motivo principal es que, por cada kilovatio de electricidad empleado en la generación de frío o calor, se producen 5 kilovatios aerotérmicos. Esto se traduce en un ahorro en la factura eléctrica y permite recuperar la inversión en los equipos en poco tiempo.

Rendimiento, comodidad, ahorro energético y muy poco mantenimiento son parte de las ventajas que ofrece este sistema. Además, al evitar la utilización de combustible fósil para la calefacción, contribuye a la protección del medio ambiente. Como valor añadido, los precios de Clima y Aerotermia se adaptan a todas las necesidades. Los costes publicados en la página web incluyen el transporte y la instalación de los equipos. Por último, los especialistas de Clima y Aerotermia pueden ser contactados vía telefónica o por correo electrónico para atender cualquier consulta o emitir presupuestos.

Una vez posicionada como una de las empresas líderes en el mercado español, Clima y Aerotermia ha expandido sus servicios hasta Portugal, Francia y los Países Bajos, gracias a que se ha ganado la confianza de sus clientes con un excelente servicio.