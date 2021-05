¿Cómo escoger una plataforma de inversión? El Copy Trading es un tipo de inversión muy extendido y que se basa en copiar las operaciones de traders prominentes Redacción

domingo, 23 de mayo de 2021, 09:39 h (CET) Cualquier plataforma de inversión es, en esencia, un servicio online para comprar, vender y almacenar activos. Estas actividades están disponibles a través de plataformas de internet especializadas (Direct-to-Customer, D2C) o a través de acuerdos con un experto financiero al que le confías el trading en tu nombre.



En los últimos tiempos, las plataformas de inversión se están tornando más y más populares gracias a la amplia gama de instrumentos de trading disponibles, la cual varía dependiendo del proveedor de los servicios. Casi todos ellos permiten gestionar activos en varios mercados financieros de forma simultánea. Además, casi todos los servicios ofrecen acceso a diferentes tipos de cuentas de inversión, unidas todas en una sola plataforma de trading por tu comodidad. El acceso las 24 horas del día a tu cuenta de trading te permite seguir los resultados de tus inversiones con facilidad, con solo unos clicks.

Copy Trading El Copy Trading es un tipo de inversión muy extendido y que se basa en copiar las operaciones de traders prominentes en tu cuenta. Esta actividad hace que trader e inversor interactúen de forma directa. El trader es la locomotora de la pareja: ellos son los que registran una cuenta de trading e inician su trabajo, con sus resultados registrándose en una clasificación especial. Con dichos datos, cualquier inversor puede comprobar la eficacia del trabajo de dicho trader, así como las condiciones para suscribirse a sus señales. Y decidir, por ende, si quiere copiar los trades de este u otro trader.

El Copy Trading cuenta con las siguientes funciones características:

* Los trades se abren en la cuenta que pertenece al inversor, no transfiriendo dinero al trader. Esta es una ventaja para los inversores, puesto que así pueden controlar sus finanzas a la vez que utilizan varios programas de bonos, acciones de promoción y otras prebendas (como descuentos). * Un esquema cómodo, transparente y claro de interacción para el copy trading y el pago de dichos servicios, tanto para inversores como para traders. * Una amplia gama de configuraciones posibles para la suscripción. * El inversor puede denunciar su suscripción en cualquier momento, sin ningún tipo de sanción financiera o reingreso.

Una plataforma popular para el Copy Trading es CopyFX. Este servicio de copy trading abre nuevos horizontes para traders expertos, puesto que pueden incrementar sus ingresos atrayendo suscriptores. Las configuraciones temporales y condiciones de suscripción flexibles permiten escoger opciones de cooperación óptimas para todos los usuarios de la plataforma.

Inversiones PAMM Además de ofrecer acceso al mercado de divisas, muchos brokers de Forex ofrecen inversiones PAMM a sus clientes. Este sistema vincula la cuenta de trading de un inversor a la cuenta de un trader experto. Como resultado, el inversor confía su dinero al trader. Este esquema permite al trader trabajar en su cuenta mientras todos sus trades se copian de forma automática a las cuentas vinculadas.

El trader cobra una comisión por su gestión, por lo que necesita trabajar de forma tan eficiente como le sea posible. Además, los traders no pueden retirar su propio dinero de la cuenta hasta que se cierre, y solo los beneficios que se realizan mediante el trading se pueden retirar. Este esquema fue diseñado por brokers para proteger a los inversores de las acciones impulsivas o imprudentes de los traders, ya que dichas acciones pone en compromiso su dinero.

La peculiaridad clave de las cuentas PAMM es la oportunidad de reunir los activos de todos los inversores interesados en las manos de un trader experto, mientras que las condiciones para el reparto de beneficios entre los participantes PAMM se conocen con antelación.

Las plataformas de inversión son instrumentos modernos y muy cómodos para conseguir beneficios sin tener que operar tu mismo en los mercados financieros. Te permiten hacen dinero a través de la experiencia de verdaderos expertos, que ponen en práctica su conocimiento de forma eficiente. Pero primero de todo, necesitas estudiar las condiciones de varias plataformas y las características de los traders para que estos cumplan con tus expectativas y presupuesto.

