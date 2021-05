Los participantes de Football for Friendship debaten sobre la protección del medio ambiente Comunicae

viernes, 21 de mayo de 2021, 18:06 h (CET) Al comienzo de la novena temporada de este año de Football for Friendship (F4F), el programa social infantil internacional de Gazprom, los jóvenes participantes de más de 200 países hablaron de su contribución a la protección del medio ambiente En un desafío en línea bajo el lema "Incluso los pequeños pasos son importantes para salvar nuestro planeta", los jóvenes participantes de F4F presentaron su contribución a la protección del medio ambiente en vídeos cortos y retaron a otros niños del proyecto a hacer lo mismo. El Desafío ha sido presentado en el primer encuentro digital de los jóvenes jugadores y periodistas, de entre 12 y 14 años, el 14 de mayo.

Para el español Leonardo Lewis, Madina Maysar de Kazajistán, Mintoser Bahr de Libia y Nanihi Broseus de Tahití, prescindir de las bolsas de plástico y las botellas de plástico es lo primero en su lista de acciones. Asif Muhammad Rashid, de Sri Lanka, y Dominic Kremberger, de Suecia, procuran utilizar el agua con moderación. Ananya Kamboj, de la India, y Mohamad Adam Faris, de Brunei, se unieron a muchos otros participantes para pedir un mayor uso del transporte público. Las sugerencias de algunos de los jóvenes participantes de F4F pueden verse en este vídeo https://youtu.be/bsK04TU0ZV8.

Otras sugerencias de los jóvenes son utilizar la energía con más moderación y recurrir a las energías renovables, renunciar a los abonos químicos, compostar los residuos del jardín, reciclar y separar los residuos, así como aumentar el uso de materias primas renovables.

F4F ha estado trabajando durante muchos años en el uso cuidadoso de la naturaleza y el medio ambiente. En 2018, se introdujo la tradición de dar a los Equipos Internacionales de Amistad nombres de especies en peligro de extinción. Este año, equipos como " Caimán chino ", " Cuervo de patas rojas " o " Tiburón negro " participarán en el eWorld Championship de F4F. Este campeonato se celebrará del 27 al 29 de mayo en formato digital en el simulador multijugador "Football for Friendship World" (F4F World). Contará con 32 equipos de la Amistad con jugadores de más de 200 países.

F4F existe desde 2013. Está organizado por Gazprom y apoyado por la UEFF, la FIFA y la ONU. En las últimas ocho temporadas han participado en el programa unos 15.000 niños y jóvenes de 211 países y regiones. En 2020, Fútbol por la Amistad tuvo lugar por primera vez en formato online en una plataforma digital especialmente desarrollada para ello.

