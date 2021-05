Después del éxito de las VIP Pets, llegan las Glitter Twist y las Mini Fans Comunicae

jueves, 20 de mayo de 2021, 14:18 h (CET) Tras convertirse en un éxito de ventas y alcanzar el 6º puesto del mercado, IMC Toys extiende la colección VIP Pets Tras el éxito de ventas de la línea VIP Pets, que desde su lanzamiento en Junio de 2020 ha conseguido posicionarse como la 6ª referencia del mercado, con 122.000 unidades vendidas, IMC Toys lanza ahora VIP Pets Glitter Twist y VIP Pets Mini Fans, haciendo aún mayor su universo de peinados, añadiendo acabados especiales en el producto y una versión mini con distintos personajes, ampliando la colección con más de 24 modelos nuevos.

Vip Pets Glitter Twist

Las Vip Pets Glitter Twist son las nuevas perritas con melenas de 30cm de pelazo que brilla con estilazo y purpurina. Stella, Maya y Roxy son las nuevas amigas que se unen al grupo de las 6 VIP Pets que ya se conocían y todas juntas llegan dispuestas a revolucionar el sector del estilismo. Hay 12 muñecas para coleccionar y cada una incluye 6 accesorios diferentes para crear sus nuevos looks.

Su unboxing sigue siendo uno de los más novedosos del mercado y descubrir la muñeca se convierte en toda una experiencia para los niños y niñas: para empezar deben retirar la tapa de la cápsula que simula un bote de laca, girar la base para abrir, y añadir agua en la parte superior para descubrir cuál de las muñecas VIP Pets Glitter Twist ha tocado y ahora a peinarla.

VIP Pets Mini Fans

Las mayores admiradoras de las VIP Pets son las VIP Pets Mini Fans, que basan sus estilismos en sus VIP Pets favoritas y crean sus propios estilos con sus melenas de colores de 20 cm de longitud.

Su unboxing sigue despertando admiración cómo el de la primera serie. La cápsula simula una peluquería en forma de peine corazón disponible en 2 colores. Debe sumergirse en agua, para crear un colorido arcoíris. Ahora, puede abrirse y descubrir cuál de las VIP Pets Mini Fans ha tocado y decorar el Mini Hair Salon de Fabio & Fabia, ¡a jugar y disfrutar!

Hay 12 muñecas para coleccionar y cada una de las VIP Pets Mini Fans viene con 6 sorpresas para crear los peinados más especiales, un accesorio común a todas, un peine, 2 accesorios especiales (únicos para crear estilos especiales), gomas, clips, extensiones, una hoja de la colección y una hoja de stickers.

Ambas nuevas colecciones se unen al grupo de amigas, que inspira a los niños y niñas a ser fieles a uno mismo y disfrutar de la amistad y de las aficiones comunes, respetando la diversidad y las diferencias que enriquecen al grupo. Así, cada perrita muestra su propia personalidad, estilo y gustos a través de sus colores y accesorios, que las convierten en únicas.

La estrategia de lanzamiento para VIP Pets Glitter Twist y Mini Fans se apoya en una sólida presencia en redes sociales y medios digitales. Con un canal de Instagram que alcanza ya los 11,1k seguidores y casi los 20,1k en TikTok, se ha posicionado en una de las primeras marcas españolas en viralizar su propio branded content en las redes sociales.

Además IMC Toys ha propuesto el #RetoVipPets a diferentes influencers como Buscando formas a las nubes, Vivir con gusto, Desireé Jurado, The eyes of the Moon o Lalo y Lila: que se dejen peinar por sus hijas. Así la influencer crea un peinado en la Vip Pet y su hija o hijo debe replicarlo en ella. Las influencers animarán a su comunidad a unirse al #RetoVipPets.

Vip Pets dispone también de una exitosa serie de animación 3D producida por HAMPA Studios, ganadores de un Goya, y IMC Toys, y vídeos live-action con los peluqueros Fabio & Fabia, recreando los estilosos peinados paso-a-paso con las muñecas VIP Pets, para que los fans los puedan seguirlos en sus casas.

La serie y los vídeos tutoriales pueden verse en el canal de Youtube Kitoons que ya ha alcanzado los dos millones y medio de seguidores.

Sobre IMC - https://www.imctoys.com/es

Desde 1987, la compañía española IMC Toys, con sede en Terrassa (Barcelona), ha ganado reputación internacional por la innovación de sus productos, sus plataformas digitales y el creciente liderazgo en el sector del juguete.

Para satisfacer a sus clientes con productos de muy alta calidad y precios competitivos, IMC Toys ofrece numerosas marcas ganadoras como los populares Bebés Llorones Lágrimas Mágicas y toda su línea de Bebés Llorones, asegurando una posición de liderazgo en la categoría especial de muñecas. En otoño de 2020, IMC Toys introdujo en el mercado dos líneas nuevas de coleccionables: Bloopies Shellies y VIP Pets. El contenido de IMC Toys en las plataformas de Kitoons ha conseguido más de 1,3 billones de reproducciones, cuenta con más de 5,6 millones de seguidores y tiene más de 66 millones de espectadores a nivel mundial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.