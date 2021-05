S2 Grupo abre sede en el País Vasco Comunicae

miércoles, 19 de mayo de 2021, 15:10 h (CET) La delegación de S2 Grupo está ubicada en San Sebastián y ya forma parte de las principales entidades de innovación y ciberseguridad como son Cybasque o GAIA, entre otras. Tras una inversión inicial de 25.000 euros, la compañía muestra su compromiso por promover el talento en la región y espera que en los próximos 3 años cuente con un equipo de 50 personas S2 Grupo, compañía especializada en ciberseguridad y gestión de sistemas críticos, apuesta por reforzar su presencia en el País Vasco al abrir su primera sede en la región. Ubicada en en San Sebastián, tiene como principal objetivo el impulso del talento, el empleo y la I+D. Durante un acto inaugural, celebrado de forma virtual, la compañía ha destacado que la sede de S2Grupo operará de forma coordinada con sus diferentes SOCs (Security Operation Center) operativos en el mundo situados en Valencia, Madrid, Bogotá y Ciudad de México, y se caracterizará por una fuerte especialización en el ámbito de la ciberseguridad industrial.

Durante la presentación han participado junto a los socios-directores de S2 Grupo, José Rosell y Miguel Ángel Juan; el director comercial, Rafael Rosell; el director territorial de S2 Grupo Zona Norte, Íñigo Bueno; la exministra y presidenta del Consejo Asesor de S2 Grupo, Cristina Garmendia; y representantes del Gobierno vasco como Cristina Uriarte, Comisionada para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y Estibaliz Hernáez, viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital.

“La presencia de S2 Grupo en Euskadi es una apuesta por la generación de talento en ciberseguridad y la creación de riqueza en esta región. Además, si tenemos en cuenta que Euskadi es una gran potencial industrial y S2 Grupo es un referente en la ciberseguridad industrial, es clave la presencia en la zona para avanzar conjuntamente”, ha declarado José Rosell, socio-director de S2 Grupo durante el evento virtual.

Por su parte, el otro socio-director de S2 Grupo, Miguel A. Juan, ha enfatizado que “se está acometiendo una enorme transformación digital de la industria que se acelerará en los próximos meses y la ciberseguridad será esencial para avanzar sin comprometer el funcionamiento futuro de todas ellas. De hecho, es fundamental tener en cuenta que sin ciberseguridad, no hay transformación digital”.

Según han indicado los directivos de la compañía en el acto de presentación, la apertura de esta sede de S2 Grupo ha supuesto una inversión inicial de 250.000€ y la previsión es conformar un equipo de más de 50 personas en los próximos tres años en relación proyectos del ámbito de la ciberseguridad industrial. .

La nueva delegación de la empresa de ciberseguridad estará dirigida por Íñigo Bueno, profesional con más de 20 años experiencia en ciberseguridad que ha desarrollado su trayectoria profesional en el País Vasco y, por tanto, aporta el conocimiento exhaustivo del tejido industrial y tecnológico de la región.

“Tenemos un fuerte compromiso por la ciberseguridad, la innovación, el crecimiento responsable y sostenible, la generación de empleo y la riqueza, y ya estamos dados de alta en el Libro Blanco de empresas de ciberseguridad de Euskadi del BCSC”, ha explicado Íñigo Bueno.

S2 Grupo: apuesta por el talento y la innovación en Euskadi

Además de la apertura de esta delegación y de ampliar su mercado en esta zona, el objetivo de S2 Grupo con esta iniciativa es "impulsar el talento y la innovación en materia de ciberseguridad a través de la realización de acuerdos y colaboraciones con entidades de referencia".

En este sentido, ya se han firmado acuerdos con centros de formación en materia de ciberseguridad como son la Universidad de Mondragón o Zubiri Manteo, por ejemplo.

Además, S2 Grupo se ha incorporado a GAIA y CYbasque, como parte de la estrategia de aportar riqueza en la zona y basar parte de las operaciones en la zona, ayudando a las compañías a afrontar el proceso de transformación digital de una forma cibersegura.

Becas para el talento en ciberseguridad en Euskadi

Junto con estas iniciativas, S2 Grupo pondrá desde este año en marcha la primera edición de ENIGMA Euskadi, a través de la que se dotarán más de 5 becas para el desarrollo de talento en ciberseguridad. Esto supondrá un incremento gradual de profesionales con mayor formación en ciberseguridad en el ámbito del País Vasco.

Enigma es la primera escuela de ciberseguridad y ciberinteligencia de España cuya finalidad es incorporar a la compañía talento del ámbito universitario y también fomentar la empleabilidad en este sector.

Pueden presentarse a este proyecto estudiantes o recién titulados/as en carreras de Ingeniería Informática, Industrial, Telecomunicaciones, Biomédica, Matemáticas y Física con inquietudes en el área de la ciberseguridad.

Tiene una duración de 12 meses (6 meses de formación teórica y 6 meses de formación práctica). Desde su incorporación, a los jóvenes se les beca con una dotación económica, incorporan a su aprendizaje el Know How de S2 Grupo y reciben un asesoramiento personalizado según sus intereses, virtudes y aspectos de mejora. Éstos recibirán clases presenciales que serán impartidas por el equipo de expertos de S2 Grupo y dispondrán de una sala de formación y laboratorio con todo el material suficiente para que estudien, hagan las tareas que los profesores les asignan y fomenten su creatividad con actividades en grupo que se les proponen. Junto a esto, cuentan con la ayuda de los profesores y de un tutor que realiza un seguimiento particularizado sobre cada uno.

Los alumnos adquieren conocimientos en ciberseguridad desde el ámbito del gobierno, riesgo y cumplimiento, hasta las capacidades de defensa y ataque de los sistemas TI e industriales. Junto a su formación, realizan un proyecto de investigación que presentan al finalizar la formación y que, habitualmente, se convierte en su Tesis Final de Grado.

