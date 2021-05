Ewent presenta los lectores de DNI para uso doméstico y empresarial Comunicae

miércoles, 19 de mayo de 2021, 12:14 h (CET) Con un práctico formato y fácil manejo, estos sistemas de identificación se han convertido en el sistema más seguro de realizar trámites a través de internet La seguridad para Ewent de los internautas es una de las líneas de productos que más cuida en su empresa. La compañía dedicada a la venta por internet de accesorios TIC para uso cotidiano, presenta en su portal web dos de los lectores de DNI y tarjetas inteligentes (EW1052 y EW1055) de uso doméstico y empresarial con los que los usuarios se podrán identificar de forma rápida, fácil y segura sin necesidad de disponer de certificados digitales o firmas electrónicas.

Realizar trámites online se ha convertido en el último año en una necesidad. Lo que hace unos años era comodidad, actualmente es ya una exigencia. No solamente realizar compras en internet, sino que ya las administraciones públicas exigen a los ciudadanos a realizar la mayoría de sus trámites de forma telemática, lo que ha obligado a poseer sistemas de identificación digitales.

Si no se dispone de firma electrónica o certificado digital, la mejor forma, más rápida y segura de conectarse a las plataformas de trámites digitales es con un DNI electrónico, del que toda la población ya dispone, pues empezaron a expedirse en 2006. Y para su uso solamente se necesita un lector.

Según explican desde Ewent, los lectores de DNI son de muy fácil manejo, no necesitan mantenimientos y son económicos. Son aparatos compatibles con los sistemas operativos Windows y Apple que se conectan a través de un puerto USB 2.0, siendo compatibles con el USB 1.1. Admiten la versión 3.0 del DNI y a su vez, con ellos se pueden leer también tarjetas inteligentes. El lector EW1052 reconoce tarjetas ID-1, las que son las de tamaño estándar (85,60 × 53,98 mm).

Si lo que preocupa es la seguridad de los datos, estos sistemas de lectura garantizan el cumplimiento de los protocolos de seguridad, cumpliendo con las normas PC/SC 1.0/2.0, EMV 4.1 y WHQL.

Los trámites que se pueden realizar con el DNI electrónico cada vez son más, y al ser un sistema de identificación seguro, se garantiza la identidad del firmante. En la página web de la Policía Nacional dedicada al DNI explican qué es lo que se puede hacer con este documento: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/.

Ewent recomienda adquirir uno de estos dispositivos, ya que con él se pueden realizar trámites con la Agencia Tributaria, como la declaración de la renta, obtener el informe de vida laboral, usarlo como medio de firma electrónica de documentos y con el DNI 3.0 se puede incluso viajar, ya que dispone de una estructura de datos equivalente al pasaporte.

