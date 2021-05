300 Años después de J.S. Bach surgen Seis Nuevas Suites para Cello Comunicae

miércoles, 19 de mayo de 2021, 10:04 h (CET) 300 Años después de Johann Sebastian Bach, el compositor con mayor acervo de música para violoncello, Samuel Maynez Vidal, ha estrenado junto con el violonchelista de talla internacional, Iñaki Etxepare, un álbum que recopila 6 nuevas suites para violoncello que están inspiradas en las de Bach pero adaptadas a la nueva era, liberando el sinfín de posibilidades que tiene este instrumento La calidad musical propia de la época barroca en la que J.S. Bach dejó su mayor legado al mundo de la música, vuelve a cobrar vida con el lanzamiento de un álbum que recopila seis nuevas suites para Violonchelo Solo compuestas por Samuel Maynez Vidal e interpretadas por Iñaki Etxepare, inspiradas en las de Bach pero incorporando recursos musicales más actuales para dotarlas de frescura, expresividad y modernidad.

“Es una alternativa eficaz o continuación de la obra primogénita de Bach, pero con ciertas adaptaciones a nuestra época.” ­–explicó el maestro, chelista y compositor mexicano de esta obra, Samuel Maynez Vidal quien, en conjunto con el chelista español de talla internacional, Iñaki Etxepare, lanzaron el nuevo álbum “De Bach a Maynez: Seis Suites Barrocas para el Cello del Nuevo Milenio”.

Este álbum, que fue estrenado en plataformas digitales en mayo del presente año, está compuesto por dos volúmenes que recopilan un trabajo que está cautivando a la comunidad internacional de violonchelistas al enriquecer y renovar extraordinariamente el repertorio existente para este instrumento.

Maynez, compositor de estas nuevas danzas barrocas, afirma que lo que hace este proyecto único es su tipo es la instalación de otro tipo de tratamiento organológico de recursos técnicos, expresivos y polifónicos del violonchelo que no están tan relacionados con el mecanismo de teclado, dándole al instrumento una personalidad nunca antes vista.

Algo que sorprende a los oyentes de las Seis Suites Barrocas de Maynez es la gran diversidad de emociones que experimentan al escuchar cada danza de las suites, pues están dotadas de un sentimentalismo humano que pareciera contar una historia diferente en cada danza, lo cual se traduce en un regazo de alegría y confort espiritual para el oyente.

“En lo particular, he sentido algo cercano al sentimiento que pueda tener una persona cuando se acerca al mundo de las Suites de Bach: existe una conexión con algo metafísico que hace que nuestra alma y nuestro corazón se eleven a otros estratos superiores.” –señaló Iñaki Etxepare, intérprete de las Seis Suites Barrocas de Maynez.

Uno de los aspectos que más llama la atención sobre la grabación del nuevo álbum fue que para su grabación se mandó construir un violonchelo único en su tipo que fue bautizado como “San Inaxio”. Éste fue fabricado por el laudero José Refugio Maldonado en Aguascalientes y se basó en parámetros barrocos del violonchelo de Andrea Guarneri (1626 – 1698) y en planos del arco del artesano Biber (1644 – 1704) –que era el tipo de arco que usaba Bach para sus obras. Lo anterior permitió que las nuevas suites tuvieran la misma esencia, sonido y calidad propios de aquella época, lo cual remarca el carácter auténtico y especial de esta obra.

Como parte del lanzamiento del álbum, se creó la página oficial suitesforcello.com en la que los interesados podrán escuchar y descargar las danzas barrocas de las suites, así como consultar la colección especial de partituras para interpretarlas y revelar las capacidades del violonchelo que hasta ahora habían permanecido inexploradas...

