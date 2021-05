El Betis FS mantiene vivo el sueño del play-off (3-1)

El Betis Futsal no se rinde, y luchará hasta el final por jugar el play-off por el título. Los verdiblancos se han deshecho por 3-1 de un Peñíscola al que esta derrota prácticamente deja ya en Segunda División.

Los hombres de Juanito se la jugarán contra dos de los rivales más complicados de toda la Liga Nacional de Fútbol Sala como son el Palma y el Jimbee Cartagena, pero nadie les puede quitar la ilusión.

De hecho, con este triunfo dormirán dentro de los ocho primeros a la espera del duelo de mañana entre el Valdepeñas y el Industras Santa Coloma, que dejará al menos a uno de estos dos equipos por detrás de los béticos.

El primer tiempo se decidió por la mayor efectividad de cara al gol del Betis, que aprovechó dos de sus ocasiones, mientras que los castellonenses no supieron o no pudieron hacer lo propio.

Los sevillanos basaron sus primeras llegadas en la estrategia. Así llegó, a los dos minutos, un tiro al palo de Buendía tras pase inicial de Borja Blanco en un saque de falta; y de forma similar llegó, a los siete, el gol de Elías (1-0), ante el despiste del Peñíscola que no supo ver la acción.

Poco después Burrito hizo una gran jugada que no supo culminar en gol; y desde ese momento los de Carlos Sánchez despertaron y pusieron a prueba hasta en cuatro ocasiones, eso sí, casi siempre desde lejos, a un Nico Sarmiento inconmensurable.

Gol en el último segundo

Claro que también el Betis tuvo las suyas, gracias a las arrancadas de Ivi. Una de ellas acabó en el palo, tras disparo con la derecha. Y así, hasta que Víctor Arévalo puso el 2-0 tras un pase de Chaguinha en contraataque, cuando apenas quedaban 43 centésimas para el descanso.

La segunda parte comenzó con un error de Chaguinha en un mano a mano con Molina. El portugués optó por pasar a un sobremarcado Burrito en lugar de definir, y se perdió la ocasión para el Betis.

Precisamente el propio Chaguinha fue el protagonista de una de las dos jugadas más polémicas del choque, cuando los árbitros se tragaron una clara mano suya dentro del área en un ataque del Peñíscola. Claro que, minutos más tarde, dejarían de pitar otra dentro del área visitante.

Borja Blanco sentencia

El Peñíscola, al que le iba la vida en el envite y que casi no amenazaba a Sarmiento, decidió atacar de cinco desde el minuto 30, con Tuli como portero jugador. La jugada no les salió demasiado bien porque no conseguían marcar y, además, en el minuto 34 Borja Blanco puso el 3-0 con un gol desde medio campo después de robar un balón en el ataque visitante.

No obstante los de Carlos Sánchez, bastante calentitos porque se veían en el pozo, no se rindieron y acortaron distancias dos minutos más tarde por medio del capitán, Rubén Orzáez, poniendo así una cierta emoción en el desenlace del duelo. Pero, pese a su insistencia, no pasaron de ahí.

Así el Betis Futsal amarró tres puntos vitales para seguir dando guerra en la zona alta; mientras que los castellonenses se deben encomendar a que el Burela, inquilino del puesto de promoción, no aproveche los tres partidos que tiene ya de menos respecto a los azules, para que a éstos les quede una mínima esperanza de evitar el descenso directo.

3- BETIS FUTSAL: Nico Sarmiento, Bocao, Chaguinha, Rubén Cornejo, Éric Pérez -cinco inicial-, Burrito, Elías, Víctor Arévalo, Borja Blanco, Ivi, Emilio Buendía y Cidao. 1- PEÑÍSCOLA GLOBEENERGY FS: Molina, Iván Rumbo, Agustín Plaza, Rahali, Rubén Orzáez -cinco inicial-, Tuli, Gaina, Pani, Bruno Gomes, Walex, Kevin Arrieta, Igor y David Señoret. ÁRBITROS: Martínez Segovia y Múñez Carpintero. Amarillas al bético Víctor Arévalo y a los visitantes Rahali, Walex, Rubén Orzáez, Agustín Plaza y al segundo técnico del Peñíscola. GOLES: 1-0: Elías (min 8); 2-0: Víctor Arévalo (min 20); 3-0: Borja Blanco (min 34); 3-1: Rubén Orzáez (min 36). INCIDENCIAS: 32ª jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de Amate (Sevilla), con algo de público en las gradas.