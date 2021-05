El Colegio Inmaculada Jesuitas, reconocido como Escuela Digital Referente por aulaPlaneta Comunicae

martes, 18 de mayo de 2021, 17:27 h (CET) Con esta distinción, el área de educación de Grupo Planeta quiere reconocer al centro por su innovador proyecto educativo y el trabajo realizado para la digitalización de la educación en sus aulas El Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante es el primer centro educativo de la provincia que obtiene la calificación 5 estrellas como Escuela Digital Referente.

Presente en la ciudad de Alicante desde el año 1956, adonde llegó procedente de Orihuela, el Colegio Inmaculada Jesuitas es uno de los tres mejores centros de la Comunidad Valenciana según el ranking elaborado por el diario El Mundo, que también lo sitúa en el puesto 68 del ranking de los 100 mejores colegios de España.

El centro, que pertenece a la Compañía de Jesús, ha ofrecido a lo largo de estos 65 años una formación integral en todas las dimensiones del alumno: académica, humana y cristiana, aplicando el Paradigma Pedagógico Ignaciano y la Atención personal en todas estas dimensiones.

A la vanguardia de la innovación en educación, presentó en el año 2017 su actual modelo pedagógico dentro de su proyecto de innovación VEIN21UNO. Este modelo acerca el Colegio y su metodología educativa a las necesidades de los alumnos del siglo XXI.

César Ruiz, director de infantil y primaria, en el momento de recoger la placa que distingue al centro como Escuela Digital Referente quiso agradecer a aulaPlaneta este reconocimiento: "Es para nosotros un honor formar parte de este selecto grupo de escuelas digitales referentes. Esto nos anima a seguir trabajando duro y a ir mejorando día a día en la digitalización de nuestros programas educativos para lograr una mejor educación".

El Sr. Ruiz recordó el momento en el que el centro decidió dar el paso hacia la digitalización de las aulas: "Nos tuvimos que enfrentar a muchos retos, todos ilusionantes, convencidos de que la digitalización de las aulas era un medio necesario para cambiar".

Antes de concluir su intervención, el director de infantil y primaria ha querido destacar la importancia que en el proceso de transformación digital ha tenido el profesorado: "No ha sido un camino fácil, pero tampoco difícil. Ha sido un camino laborioso, muy laborioso, porque toda esta transformación se ha llevado a cabo gracias principalmente al esfuerzo del profesorado, que se ha tenido que reinventar con mucha formación, convencimiento e ilusión, dando lo mejor de ellos en este momento crucial de cambio de paradigma".

Por su parte, Salvador Quiles, responsable de experiencias de colegios en aulaPlaneta, quiso destacar el proyecto de transformación educativa realizado por el centro, del que afirmó es: "Un claro ejemplo de cómo se desarrolla una transformación digital bien planificada de manera progresiva en todas las dimensiones, que han conseguido hacer partícipe de manera muy sensible a toda la comunidad educativa".

"El modelo de evolución de la educación realizado por el colegio Inmaculada Jesuitas es un ejemplo para todos los colegios, y por ello quisiera darles la enhorabuena", concluyó el Sr. Quiles.

Escuela Digital Referente es una iniciativa del área de educación de Grupo Planeta, que tiene como objetivo reconocer el trabajo de los centros educativos que trabajan por evolucionar y mejorar la educación a través de la integración en su proyecto educativo de la tecnología y de la mejora de las competencias digitales en sus aulas.

aulaPlaneta impulsa proyectos y desarrolla contenidos y soluciones educativas digitales de carácter innovador, para la evolución y mejora del aprendizaje del alumno. Las propuestas educativas digitales de aulaPlaneta responden al reto educativo actual de formar ciudadanos y profesionales del siglo XXI que puedan afrontar la vida en un mundo lleno de cambios, en el que deberán adaptarse a nuevas tecnologías y a nuevas formas de trabajar.

