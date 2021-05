Primer musical online de educación emocional para niños Comunicae

martes, 18 de mayo de 2021, 13:47 h (CET) Fresita El Musical, basado en el cuento 'La Fresita Que No Quería Ser Cupcake', presenta en formato online 12 episodios en los que de forma amena y dinámica a través de canciones de 7 décadas distintas, se invita a los niños a ser más felices y tomar mejores decisiones Se ha estrenado el primer musical basado en el cuento La Fresita Que No Quería Ser Cupcake, publicado por la Editorial Bellaterra. Es una fábula de inteligencia emocional que invita a los niños a reflexionar sobre qué es lo que realmente les hace felices. De ese modo, podrán ser más independientes, libres y felices para tomar sus propias decisiones, no dejarse influenciar por un entorno tóxico y gestionar su miedo a ser rechazados.

Narra la historia de una fresita que siente que es única, diferente y especial y sueña con hacer llorar de la emoción al afortunado que la deguste al natural. Pero vive en un huerto ecológico en el que todas las fresas están destinadas a convertirse en cupcakes, por lo que tendrá que superar todo tipo de obstáculos para poder convertirse en un postre crudo.

El musical está compuesto por 12 episodios e incluye canciones de 7 décadas distintas desde los años 50 hasta la década del 2010, seriado por capítulos breves para su adaptación a las redes sociales. Cada semana se publicará un fragmento del cuento con cada canción.

“Las decisiones que tomamos pueden llevarnos a destinos diferentes. Y la suma de pequeñas decisiones van definiendo nuestro camino final. Con una buena gestión emocional, tanto niños como adultos, tendremos la capacidad de tomar mejores pequeñas decisiones que nos acerquen a lograr nuestros sueños”, afirma Sara Sovrano, autora del cuento y creadora del musical.

El Informe de Felicidad Mundial 2020 (World Happiness Report, Gallup), que incluye un estudio de 63 países, incluido España, mostró lo siguiente: el grado en que la autonomía, la libertad para tomar decisiones vitales y el individualismo son valorados en esos países, es un predictor más consistente de bienestar (medido con ansiedad, agotamiento y generalización salud) que la riqueza nacional. La autonomía, por tanto, juega un papel importante a la hora de explicar la felicidad ciudadana.

Acerca de Sara Sovrano

Creativa publicitaria y artista multidisciplinar con más de 15 años de experiencia. Se ha formado en técnicas de desarrollo personal, como coaching, eneagrama, liberación emocional, PNL, mindfulnes y meditación, entre otros. Actualmente, disfruta con una de sus áreas de especialidad, la creación de cuentos de inteligencia emocional que aporten enseñanzas con valores.

