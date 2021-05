Vanity Fit: el éxito de las botas de rebote con la profesional Desiré Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de mayo de 2021, 14:00 h (CET)

Las botas de reboteJumper 1 de Aerowerhan significado una revolución para profesionales y aficionados del fitness. Este calzado con sistema de rebote en la parte inferior ha cambiado la cara del deporte tradicional.

Las botas Jumpers de Aerower pueden encontrarse en la página de Vanity Fit. Su tecnología hace posible que cualquier persona puede usar las botas para realizar ejercicio y sentir las ventajas de trabajar sin impacto.

El rebote de las Jumpers absorbe el 80% del impacto, lo cual reduce la posibilidad de lesiones mientras que se queman más calorías en menor tiempo. El sistema de rebote progresivo ha servido de inspiración para crear diversas rutinas y programas de entrenamiento dirigidos a la mejora de la condición física y salud, así como a la pérdida de peso. Destacando la originalidad en las sesiones en espacios cerrados o al aire libre. Programas que van desde caminar, running con botas, dance, rutinas de salto, llevando el uso de las botas de rebote a otro nivel.

El deporte del salto impulsado por profesionales Desde la página oficial de Vanity Fit, se pueden apreciar las características y adquirir los diversos modelos de botas de rebote que mejor se adapten a los gustos de los usuarios, pero también se encuentran los eventos y programas impulsados por la Master Trainer Internacional Desiré Foncubierta, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Con la creación del programa Jumple by Aerower, los amantes y principiantes del salto pueden perfeccionar el uso de su calzado para sacarle el máximo a las posibilidades de entrenamiento. Es fundamental conocer el uso correcto de las botas saltadoras y las técnicas de rebote y propulsión, así como la aplicación de técnicas innovadoras que permitan disfrutar a los deportistas de una actividad proactiva y motivadora.

El mundo fitness cuenta con una familia en pleno crecimiento y las masterclass de Desiré Foncubierta abarcan diversos métodos dirigidos a público en general o especialistas como estudiantes universitarios o de formación profesional, técnicos deportivos, fisioterapeutas, profesionales de la danza, entrenadores personales, profesores infantiles y animadores socioculturales.

Desde estilos tradicionales hasta los más novedosos programas como Jumple Punch, Jumple Dance, Jumple Go y Jumple Wild pueden ser profundizados gracias a los eventos coordinados desde Vanity Fit en todo el territorio español. Gracias a los beneficios de las Jumpers los ejercicios pueden realizarse respetando el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad del momento.

Los interesados en especializarse y convertirse en Instructores Oficiales Jumple pueden aprovechar los cursos oficiales de formación de los programas de la mano de una de las Master Trainer más cotizadas del momento a nivel internacional. En la página web se encuentra toda la información para hacer de las clases un éxito asegurado que permitirá rentabilizar los esfuerzos con la actividad más exitosa y relevante del mundo fitness en la actualidad.

