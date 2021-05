Ucronic, la nueva red social de noticias sin publicidad Es una app pensada para facilitar la lectura de noticias en dispositivos móviles Redacción

jueves, 13 de mayo de 2021, 12:47 h (CET) UCRONIC es la primera aplicación desarrollada por Talia Softworks, una startup española con sede en Valdepeñas (Ciudad Real).



Esta aplicación funciona como una red social de noticias en la que podrás seguir a otros usuarios, compartir contenido en tu perfil para tus seguidores o comentar en los perfiles de otros usuarios. El objetivo principal de UCRONIC es democratizar la información ofreciendo el mejor contenido, al mismo tiempo que muestra a los usuarios que existen diferentes formas de informarse.

A diferencia de otras redes sociales que solo te muestran contenido según su relevancia y tus intereses, lo que favorece los extremismos, UCRONIC recoge información de varias fuentes, a un lado y a otro de tus intereses, y te muestra unos resultados basándose en la máxima de: “Tres titulares se comprenden mejor que uno”.

Este abanico más amplio de resultados permite tener una idea global más completa sobre los temas de actualidad y poder elaborar una mejor opinión, un hecho especialmente relevante cuando se tratan asuntos comprometidos. ¿Qué diferencia a UCRONIC del resto de redes sociales? Hay cuatro elementos principales que diferencian a UCRONIC del resto de redes sociales: el asistente de noticias (Cron), la navegación integrada, el Adblocker y el listado de medios.

Cron: Es el asistente de noticias creado por UCRONIC y el encargado de recopilar las últimas noticias y ofrecérselas a los usuarios en función de sus intereses. Puede, por ejemplo, mantenerte informado de los goles de tu equipo favorito. Gracias a la inteligencia artificial (IA) puede agrupar las noticias según la “línea editorial” escogida y mostrar la misma noticia desde diferentes fuentes.

Navegación integrada: Gracias a UCRONIC ya no tendrás que abrir ni Google Chrome ni Safari para navegar. La propia aplicación cuenta con un navegador integrado que permitirá realizar muchas acciones onsite.

Adblocker: UCRONIC cuenta con un bloqueador de anuncios que mejora y facilita la navegación y lectura de los usuarios. Aunque dista mucho de ser perfecto, en el futuro este adblocker eliminará incluso los incómodos mensajes de aceptación de cookies.

Listado de periódicos: El cuarto factor diferenciado de UCRONIC respecto a otras redes sociales es que no tendrás que viajar de web en web de cada medio. Desde la aplicación podrás explorar y consultar todos los periódicos a través del listado que incorpora la aplicación.

¿Cómo puedo conseguir y cuánto cuesta UCRONIC? UCRONIC es una app pensada para facilitar la lectura de noticias en dispositivos móviles. Por ello, está disponible en versiones para Android e iOS que encontraras en Google Play y en Apple Store. También puedes descargarla desde los enlaces disponibles en nuestra página web.

En cuanto al precio, UCRONIC es una aplicación completamente gratuita. Solo con descargar la aplicación nuestro asistente Cron nutrirá tu página de contenido y accederás al listado de periódicos incluso sin crearte una cuenta.

Sin embargo, existe una opción Premium con la que por tan solo 3€ podrás disfrutar de ventajas como el bloqueador de anuncios, el cambio de línea editorial, el cambio de edición a otro país o el modo oscuro para facilitar la lectura.

Para que te hagas Premium sabiendo lo que compras, UCRONIC ofrece un mes de prueba totalmente gratuito de la versión Premium.

