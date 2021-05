El release más esperado del 2021: el single de DJ Juarez Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de mayo de 2021, 17:47 h (CET)

Inspirado en la diversión y el buen rollo que viene para el próximo verano, Juarez DJ ha fusionado varios estilos de música electrónica, con una base principal en el house, para crear su nuevo single Spend With You. El lanzamiento se llevará a cabo por el sello discográfico latinoamericano Candy Flip. Con la característica energía vibrante que se enciende en él cuando está frente a los múltiples botones de su consola, el artista barcelonés hizo el anuncio de lanzamiento en su cuenta de Instagram, en la que asegura que su nuevo sencillo estará disponible en sus redes sociales y plataformas musicales.

Preparado para el verano Juarez realizó anunció el lanzamiento a través de Instagram acompañado un adelanto de pocos segundos de lo que será el single. Así, con el objetivo de entusiasmar a sus seguidores con el próximo lanzamiento, el DJ se dirigió a sus fans. “Este release va a salir por el sello Candy Flip, muy famoso en Latinoamérica. Si sois seguidores de la música electrónica, seguro que lo conocéis”, expresó el DJ con entusiasmo y sin poder contener sus pasos ante el alegre ritmo de su propia autoría. “Esto se presentará ahora que está entrando el veranito, la verdad que apetece mucho entrar así. Estad atentos a mis redes que en breve será el lanzamiento” añadió el músico. El adelanto que hizo Juarez lo acompañó con fragmentos del tracklist que conformó una transmisión de su “In Da House Mix #005”, en directo por Twitch y que está disponible al completo en su canal de YouTube.

Varios géneros y mucho flow “El tema tiene mucho flow”, “Es un temazooo”, “Nice track my bro”, comentaron algunos de sus seguidores en Instagram, sobre el breve adelanto de lo que será “Spend With You”. En esa lista musical compartida, el artista destacó que las mezclas se pasean por estilos como el disco y el nu disco, que es un estilo más actual consolidado como un subgénero del dance. Además, el DJ destacó también el house Music, el Tech House y su favorito, el Classic House entre los estilos utilizados para realizar el tema. Y lo que él considera más importante como creador, en este grupo de mezclas, es que están compuestas únicamente por sus producciones. “Algunas de ellas ya han visto la luz, otras están sin editar”, recalcó así el adelanto que regaló a sus fanáticos, en correspondencia a la fidelidad que ellos han dado a la pasión artística de toda su vida, que es la música electrónica.

Con el verano a la vuelta de la esquina, la industria musical ya prepara los lanzamientos de la época. En este caso, el tema de DJ Juarez ya está a punto de llegar en mayo para dar comienzo a la época estival.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.