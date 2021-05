Ruta de la luz y Dentistas Sobre Ruedas instalarán una óptica completa en Missirah (Senegal) Comunicae

miércoles, 12 de mayo de 2021, 09:55 h (CET) El proyecto es posible gracias a la donación de los equipos por parte de un óptico de Cione (Audiovisión Leganés) y también gracias al apoyo logístico y el transporte de la compañía de paquetería urgente Correos Express, que se ha hecho cargo de su traslado en España desde el origen hasta Palma, sede de Dentistas Sobre Ruedas. Ahora, viajará en barco hasta Senegal gracias a la cesión gratuita de un contenedor por parte de Boluda Corporación Marítima Las Fundaciones Cione Ruta de la Luz y Dentistas Sobre Ruedas (DSR) van a propiciar la instalación de una óptica completa en Missirah, una pequeña población situada al sur de Senegal, en la que desde 2012, DSR desarrolla el 'Proyecto Adama' de promoción de la salud.

Anualmente, voluntarios de distintos ámbitos se desplazan hasta Missirah para ofrecer sus servicios, especialmente, en materia de salud y educación. Conscientes de la realidad que se vive en Senegal, año tras año, el programa amplía sus horizontes integrando en el equipo de cooperantes, progresivamente, a profesionales de otras disciplinas tanto sanitarias como no sanitarias: medicina general, educación y sensibilización, prótesis dentales, tratamiento de residuos u óptica.

En este contexto, fue en noviembre de 2020 cuando la Fundación Cione Ruta de la Luz y DSR formalizaron su colaboración mediante la firma de un convenio para incrementar y mantener los servicios ópticos en el proyecto, que ya antes se prestaban de manera ocasional.

La donación de una óptica completa, con todos sus equipos, tras la jubilación de uno de los ópticos que ha ejercido su labor profesional en Cione Grupo de Ópticas (Audiovisión Leganés) está en el origen de este nuevo hito de Adama, destinado a hacer mucho bien a personas que lo necesitan y que, de otra manera, no tendrían acceso a la salud visual.

La empresa Correos Express, filial de paquetería urgente del Grupo Correos, ha hecho posible el traslado completo a coste cero desde la óptica de origen, en Madrid, hasta la sede de DSR en Palma de Mallorca, poniendo así de manifiesto una vez más su compromiso y solidaridad con los más necesitados. “Agradecemos tremendamente la generosidad de Correos Express, puesto que se trata de material voluminoso y de mucho peso. Además, Correos Express no sólo se ha volcado con este proyecto. Su colaboración con nuestros proyectos de cooperación es constante y discreta”, señala Cristina López-Mora, gerente de la Ruta de la Luz.

Una vez que ha llegado a Palma de Mallorca, donde se halla la sede de DSR, Myrian Portela, óptica voluntaria y coordinadora de óptica de la Fundación Dentistas Sobre Ruedas, va a revisar a conciencia todos los equipos antes de que salgan hacia su ubicación final en Missirah. “Las posibilidades de servicio que abrirá la instalación de la óptica allí son enormes puesto que las revisiones visuales se podrán llevar a cabo en las mismas condiciones que disfrutamos en España y durante todo el año”, añade Cristina López-Mora.

Por su parte, DSR, gracias al patrocinio de Boluda Corporación Marítima, que ha puesto a su disposición un contenedor, enviará y montará el equipo en las instalaciones de la Academia Dental-Casa de Salud DSR, inauguradas a finales de 2019. “Con la ayuda de nuestros colaboradores vamos consolidando lo que en un principio parecía un sueño, el de llevar la salud y la educación a centenares de personas en Senegal desde los valores de bondad, solidaridad, interculturalidad y de respeto”, apunta Alfonso Jaume Campomar, presidente de la Fundación Dentistas Sobre Ruedas.

La labor de ambas entidades se ampliará también a la formación de personal local para que dirija el futuro taller óptico. “Agradecemos muchísimo a Cristina y a Ruta de la Luz la confianza depositada en el proyecto de DSR y su apoyo con las donaciones de gafas de RX y el envío de material desde España”, comenta Myriam Portela.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El ejercicio terapéutico ayuda a los pacientes de Fibromialgia a mantener su calidad de vida según el CGCFE Nace Superanfitriones: la primera academia para propietarios de alojamientos turísticos Cuánto ganan por webcam: una chica de Madrid comparte cifras reales de sus ingresos en Bongacams La cantidad es varias veces superior al salario medio del país El 47% de los españoles teme dejar su casa sola este verano por miedo al robo, según ADT Consejos veterinarios para prevenir y tratar las alergias ambientales en las mascotas