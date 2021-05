ECO-ONE, la primera plataforma española que ayuda a los hoteles en su ruta hacia la sostenibilidad Comunicae

martes, 11 de mayo de 2021, 12:59 h (CET) La startup española ECO-ONE se está convirtiendo en la mayor agencia de sostenibilidad de los hoteles. Cuatro meses en el mercado, le han bastado a ECO-ONE para estar en boca de todos. Se trata de la primera plataforma que tiene como principal objetivo ayudar a los hoteles en su ruta hacia la sostenibilidad bajo un único interlocutor y siempre recomendando medidas de rentabilidad y sostenibilidad al hotelero Cincuenta empresas ya se han asociado a esta iniciativa y son más de diez las cadenas hoteleras con las que ya están trabajando. ECO-ONE defiende que la sostenibilidad va de la mano de la rentabilidad y bajo la premisa de que todos los hoteles pueden ser más sostenibles cambiando sus hábitos, ECO-ONE ofrece a cada hotel un diagnóstico personalizado gratuito.

Reúne desde las principales startups de sostenibilidad como: Velca, Aura, Toogoodtogo, HelpUp, GravityWave, Hemper, hasta grandes empresas como Telefónica empresas, Porcelanosa, Pikolin, Viccarbe, Triodos Bank, todas ellas compartiendo un objetivo común, mejorar la marca España y ayudar al turismo español a ser más sostenible y rentable.

Otro de sus principales objetivos, con los que ya está trabajando, es generar hoteles disruptivos en economía circular y lograr que los primeros hoteles del mundo en residuo cero y neutro en carbono se encuentren en España. Conseguir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector turístico es primordial, ya que el 40% de estas emisiones globales provendrán del turismo en 2025, si no se cambian las políticas, convirtiéndose en la actividad económica más contaminante del mundo.

En este sector, sostenibilidad y rentabilidad van de la mano, tanto por el ahorro de costes como por la demanda actual. Según datos facilitados por Fitur, el 83% de los turistas de todo el mundo están dispuestos a pagar más por un destino sostenible. Además, la Unión Europea (UE) ha puesto el foco en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, potenciando en su noveno objetivo el crecimiento económico, el desarrollo y la innovación del sector turístico.

Debido a la situación crítica que está sufriendo el sector, ECO-ONE está proporcionando un diagnóstico gratuito personalizado a cada hotel, poniendo a disposición del hotelero a todos sus partners. El objetivo de esta iniciativa es analizar la sostenibilidad y eficiencia del hotel para después plantear propuestas que hagan de éste un espacio más sostenible y rentable.

La idea de crear la primera plataforma donde se unifica producto y servicio sostenible, sin necesidad de tener un gestor de compras propio y dedicado en exclusiva, fue de la interiorista Zdenka Lara y del especialista en marketing Carlos Fluixá, precursores y CEOs de ECO-ONE.

Según Zdenka Lara "en prácticamente tres meses en el mercado, ECO-ONE ya está trabajando con más de 10 cadenas hoteleras abordando diferentes proyectos y todo ello desde una perspectiva de eficiencia y rentabilidad para sus clientes".

Un servicio completo enfocado a las pequeñas y medianas cadenas hoteleras

"Las grandes cadenas hoteleras tienen sus propios departamentos internos de sostenibilidad. En cambio, las pequeñas y medianas cadenas no se lo pueden permitir. Por tanto, son estas las que más van a necesitarnos ya que son las que más sufren el desorden en la gestión medioambiental, con elevados costes y falta de información. Desde ECO-ONE actuamos como un departamento externo de sostenibilidad que además de realizar la función de interconectar productos y servicios ofrecemos un diagnóstico personalizado y una gestión a cada hotel de forma totalmente gratuita, es decir, no le supone ningún coste al hotelero que lo contrata", ha detallado Fluixá.

Así como señaló la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto en la pasada jornada de Estrategia de Sostenibilidad Turística y Destino celebrada en Lanzarote "el futuro del turismo será sostenible o no será. Por eso en los próximos tres años vamos a invertir más de 1.900 millones de euros en nuestros destinos turísticos para reforzar su sostenibilidad en su triple dimensión: medioambiental, socioeconómica y territorial".

"España tiene que volver a ser el referente del turismo mundial. Todos unidos, tenemos un gran trabajo final: potenciar la ruta hacia la sostenibilidad hotelera española, ayudando a mejorar la naturaleza y el ecosistema, posicionando la Marca España como referente de turismo sostenible", detalla Lara.

