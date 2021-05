Schréder lanza ECOBLAST solución LED para instalaciones deportivas Comunicae

lunes, 10 de mayo de 2021, 16:39 h (CET) Schréder lanza ECOBLAST, una gama de proyectores de altas prestaciones diseñada para proporcionar la luz adecuada dónde, cuándo y cómo se necesite, para instalaciones deportivas de interior y exterior La tecnología LED ha evolucionado lo suficiente como para proporcionar una iluminación deportiva energéticamente eficiente, evitando la contaminación y la dispersión lumínica. Además de, garantizar unas imágenes nítidas y vívidas para ofrecer la correcta emisión televisiva capturando esos momentos únicos donde se crea un ambiente divertido y emocionante en cualquier partido.

Schréder, es el mejor socio para readaptaciones, nuevas instalaciones deportivas y mantenimiento gracias a sus soluciones flexibles de iluminación que cumplen con los más estrictos requisitos de las federaciones.

ECOBLAST, es el último lanzamiento de Schréder. Diseñada para proporcionar la luz adecuada dónde, cuándo y cómo se necesite, permite iluminar amplios espacios como campos deportivos, plataformas aeroportuarias, puertos y estaciones de ferrocarril, siendo la alternativa LED ideal respecto a los proyectores equipados con lámparas de descarga de 1.000 W, 1.500 W o 2.000 W.

Compuesta de materiales robustos, ECOBLAST es altamente resistente a los golpes y a la corrosión pues combina la eficiencia energética de la tecnología LED con las prestaciones de los conceptos fotométricos desarrollados por Schréder BlastFlex™4 y LensoFlex®4 que, en combinación con la flexibilidad de la distribución fotométrica de la más avanzada tecnología, garantiza unas condiciones seguras y agradables para los usuarios a la vez que ofrece una eficiencia superior.

Gracias a su sistema versátil de montaje, ECOBLAST es totalmente compatible con la infraestructura existente en proyectos de readaptación ya que con su enfoque modular optimiza el peso y reduce la resistencia aerodinámica para minimizar la tensión mecánica sobre la estructura de apoyo.

Además, la horquilla de ECOBLAST incluye una placa de fijación universal para garantizar una compatibilidad total con estructuras existentes para proyectos de readaptación. Gracias a su baja resistencia al viento, peso optimizado y drivers remotos, minimiza el estrés mecánico sobre la estructura de apoyo.

Asimismo, permite un ajuste de la orientación in situ donde cada fila de módulos se puede inclinar hasta 80° (-10° a +70°) con una gradación en pasos de 5° para un reglaje preciso in situ.

A diferencia de cualquier sistema instalado anteriormente, permite la telegestión inalámbrica con DALI-2 o DMX, y es compatible con el sistema de control ITERRA, sin necesidad de ningún cableado adicional.

En definitiva, ECOBLAST cuenta con una impresionante tecnología de vanguardia para ofrecer una uniformidad perfecta y confort visual superior para jugadores, espectadores y aficionados garantizando el mínimo deslumbramiento y dispersión lumínica. Convirtiéndose en la solución ideal para instalaciones deportivas de interior y exterior que además cumple con las normativas internacionales y de las federaciones deportivas.

Acerca de Grupo Schréder

Schréder líder mundial en soluciones inteligentes en Iluminación exterior. La compañía fundada en 1907 está presente en más de 35 países (con alcance a más de 70 países) en los 5 continentes.

Para más información, visitarles en www.schreder.es o seguirles en Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube e Instagram.

