lunes, 10 de mayo de 2021, 16:11 h (CET) WixSEO, partner oficial para soluciones SEO y SEM de la plataforma para el desarrollo web WIX, se propone democratizar el marketing digital posicionando en 3 meses las webs creadas en la plataforma a precios súper competitivos. El objetivo es que profesionales con presupuestos limitados puedan destacar dentro de su nicho de mercado Cuando se habla de optimización SEO y SEM en la cabeza de muchos se forma una oscura neblina, y es que para la mayoría de los mortales esta área de la comunicación digital supone un auténtico quebradero de cabeza. Hasta ahora, todo el que quisiera optimizar su web en buscadores tenía que vaciar sus bolsillos en pro de una inversión con frutos intangibles, a muy largo plazo y asumiendo todo el intrusismo que existe en el sector.

En consecuencia, según datos de WixSEO, el 90.63% del contenido web aun no recibe tráfico de Google, en un momento en el que posicionarse en buscadores es más necesario que nunca. Es por ello por lo que la agencia se ha propuesto darle la vuelta a la tortilla del marketing digital creando planes especiales mucho más asequibles, y es que para Fredrik Norrbin - Fundador de WixSEO, “si los tiempos cambian hay que adaptarse, y algo que se ha convertido casi en una necesidad básica para cualquier negocio no debería ser un servicio de lujo”.



Soluciones rápidas y asequibles para sitios creados con WIX

WixSEO es una agencia especializada con años de experiencia en posicionamiento web, SEO y SEM que cuenta con especialistas en escalar en el ranking de Google y otros buscadores. Ahora da un paso más con planes asequibles pensados para que pymes y autónomos con presupuestos más limitados puedan destacar dentro de su nicho de mercado.

Para ello, y sin perder de foco su lema ‘resultados, conocimiento y transparencia’, pone en marcha un plan de 3 meses por solo 470 € al mes para sitios creados con WIX que, según confirman desde WixSEO, “es la opción perfecta para que profesionales con un presupuesto limitado que tienen creada su web con la plataforma WIX tengan un sitio totalmente optimizado, datos sobre sus competidores y las herramientas para saber cómo vencerlos”.

En este sentido, WixSEO analiza el proyecto, sitio web, mercado y competidores de los profesionales interesados y realizan todos los cambios del SEO técnico para incrementar el crecimiento orgánico. “Además, mantenemos cada sitio web al día de su mercado y tendencias y realizamos una campaña de promoción SEM para redirigir tráfico cualitativo desde el principio que, muy posiblemente, se traduce en nuevos clientes”, afirma Fredrik.

Sobre WixSEO

WixSEO es una agencia especializada en SEO, SEM y estrategias de marketing digital para proyectos con paginas web creadas en la plataforma de WiX. Líderes en España y con sede en Palma de Mallorca, llevan desde 2011 ayudando a cientos de clientes a incrementar su visibilidad en los motores de búsqueda. Su equipo cuenta con especialistas expertos en SEO, Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, etc. todo junto con la plataforma para el desarrollo web WIX.

