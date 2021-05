ABB Medicina Estética: Clínica de medicina estética en Madrid Emprendedores de Hoy

Ganarle al tiempo que va dejando huella en la apariencia física es un reto que asumen mujeres y hombres mientras van sumando años de edad. Más allá de la vanidad, se trata de engranar la juventud del espíritu con la del organismo, y si esto puede lograrse sin cirugías, la carrera contra el reloj se hace mucho más llevadera. Así comprenden esta realidad en la Clínica ABB Medicina Estética, empresa líder en el sector de la medicina estética por su calidad profesional y avances tecnológicos.

En Madrid, en la calle Levante número 10, está situado este centro estético que ofrece a los pacientes acceder a un rejuvenecimiento de aspecto natural, con técnicas no invasivas y procedimientos completamente personalizados, basados en los anhelos que manifiesta cada paciente desde que visita las instalaciones para recibir una valoración inicial.

Metodología de trabajo en ABB Medicina Estética Una vez que la valoración clínica engrana los deseos del paciente y las posibilidades de tratamiento, se elabora un estudio fotográfico y biométrico de las zonas a tratar; dependiendo del historial de salud de cada persona se realizan las recomendaciones clínicas para cumplir antes y después del tratamiento y se fija el día para proceder con las técnicas acordadas.

Todo un mundo de posibilidades de cambio para mejorar la textura de la piel, la distribución de grasa corporal, la mejora de las facciones y muchos tratamientos más se abren para cada paciente, gracias a la profesionalidad y experiencia del equipo de esteticistas liderado por el fundador de ABB Medicina Estética, él Dr. Antonio Barrio Omeñaca. En este centro de Medicina Estética, el equipo de profesionales sigue en constante formación para poder ofrecer al paciente las técnicas y métodos estéticos más actuales, siempre tratando de buscar un equilibrio entre la salud y la buena apariencia.

Variedad de tratamientos con resultados perfectos Entre los procedimientos más aplicados se destaca la inyección de toxina botulínica, no solo para atenuar líneas de expresión, sino para quienes busquen solución al exceso de sudoración, conocido como hiperhidrosis. También en ABB Medicina Estética son especialistas en moldear el abdomen y otras zonas de acumulación de grasa a través de la mesoterapia, o en eliminar la papada con el innovador método Belkyra.

En el sitio web, los pacientes pueden obtener información detallada sobre cómo tener un rostro terso, rejuvenecido, sin manchas ni secuelas de acné, a través de técnicas como la aplicación de plasma rico en factores de crecimiento, el rejuvenecimiento labial o los diferentes tipos de peeling facial (antienvejecimiento, despigmentante, hidratante intensivo o revitalizante).

Las palabras que él Dr. A. Barrio Omeñaca expresa en la página de su Centro Médico sellan el compromiso con garantizar el éxito en cada procedimiento realizado: “La medicina estética es el vehículo que permite alcanzar un bienestar estético a lo largo del tiempo. El envejecimiento armónico”.

