​El aumento "irresponsable" de las tasas aeroportuarias españolas dañará la recuperación económica "Todo el mundo necesita reducir costes y mejorar la eficiencia para reparar el daño que ha supuesto la crisis" Redacción

sábado, 8 de mayo de 2021, 03:11 h (CET) La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés) ha advertido que las propuestas de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) para aumentar las tarifas en los 46 aeropuertos en los que opera en España podrían dañar la recuperación económica y laboral del país tras la crisis del COVID-19.



Las propuestas presentadas a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para su aprobación incluyen una solicitud para aumentar las tasas un 5,5% en cinco años. También abrirían la puerta para que AENA recupere los ingresos perdidos por la crisis del COVID-19, por servicios que nunca fueron ofrecidos o a los que las aerolíneas no pudieron acceder.

“La industria de la aviación está en crisis. Todo el mundo necesita reducir costes y mejorar la eficiencia para reparar el daño que ha supuesto la crisis del COVID-19. Tras analizar la situación de AENA, las aerolíneas creen que el operador aeroportuario podría reducir sus tarifas en un 4%. Así que proponer pasar la carga de la recuperación económica a los clientes con un aumento del 5,5%, es nada menos que irresponsable. La DGAC debería rechazar inmediatamente la solicitud e instruir a AENA para que trabaje con las aerolíneas en un plan de recuperación mutuamente acordado”, dijo Willie Walsh, Director General de IATA.

Con anterioridad a la pandemia, AENA declaró 2.590 millones de euros de dividendos durante el período 2017-19 y tiene varias opciones para cubrir sus pérdidas. “AENA puede financiar fácilmente pérdidas a corto plazo sin incrementar los costes para sus clientes. Tiene una excelente calificación crediticia para acceder a financiación. Sus accionistas fueron bien recompensados y ahora deben compartir parte impacto de la crisis. Y, como el resto de la industria, debe buscar la eficiencia operativa en la reducción de costes, que, por otra parte, no son los más baratos de Europa”, dijo Walsh.

Un sector de transporte aéreo saludable, con todas las partes enfocadas en reducir costes, será fundamental para la recuperación del impacto devastador que ha supuesto el COVID-19 en el sector del turismo y el transporte:

• La demanda de pasajeros se desplomó un 76% en 2020 y no se espera que se recupere por completo hasta 2024

• El número de destinos con enlaces directos a España se redujo de 1.800 (en 2019) a 234 (en 2020)

• Se han perdido o puesto en riesgo más de 1,1 millones de puestos de trabajo en España y se han perdido más de 60 000 millones de euros del PIB

• La contribución de los viajes y el turismo a la economía española se vio reducida del 12% al 4%.

"Una pronta recuperación de los viajes y el turismo es vital para el éxito económico de España. Pero los altos costes retrasarán la recuperación del turismo y mantendrán los puestos de trabajo en riesgo. AENA debe tener en cuenta los intereses a largo plazo tanto de sus accionistas como del país. Y ambos están mejor atendidos con una infraestructura aeroportuaria rentable. El gobierno español busca activamente abrir fronteras y reiniciar los viajes aéreos. AENA debe contribuir a ese esfuerzo, no erigir un obstáculo cortoplacista y egoísta", dijo Walsh.

