Cambium Networks lanza el programa de socios de proveedores de servicios gestionados

miércoles, 5 de mayo de 2021, 13:07 h (CET) Los MSP y los proveedores de servicios de TI pueden ampliar rápidamente las ofertas de servicios empresariales sin la complejidad de las arquitecturas de fibra o malla Wi-Fi Cambium Networks, proveedor líder mundial de infraestructura de redes inalámbricas, ha anunciado un nuevo programa ConnectedPartner que permite a los proveedores de servicios gestionados (MSP) ofrecer soluciones con tecnología inalámbrica multigigabit de alta fiabilidad de Cambium Networks.

El programa se ha diseñado para facilitar a los MSP la adquisición, instalación y gestión de cuentas y la integración de sus servicios. Además, los MSP pueden ampliar su oferta de servicios inalámbricos a las redes de área de Campus utilizando la completa cartera de soluciones de banda ancha inalámbrica fija y redes Wi-Fi de Cambium Networks, sin la complejidad de despliegue asociada a la fibra terrestre o los problemas de interferencia habituales de las arquitecturas de malla Wi-Fi en exteriores.

Cambium ha ampliado su programa de canal para centrarse en una automatización de la implementación y las operaciones que permite construir una experiencia acelerada de incorporación adaptada a los MSP. La oferta incluye una interfaz de usuario simplificada que cubre las configuraciones inalámbricas más comunes que utilizan los MSP. La racionalización del proceso se traduce en un ahorro real de dinero en el nuevo hardware, así como en la reducción del coste total de propiedad (TCO).

Según Ron Ryan, vicepresidente senior de canales globales de Cambium Networks, "los MSP y los proveedores de servicios de TI (ITSP) son estratégicamente importantes para todas las empresas, que migran a los proveedores de servicios que ofrecen c una conectividad fiable. Nuestro objetivo es facilitar que nuestros socios ofrezcan un servicio superior a precios competitivos".

Además de los beneficios del Programa ConnectedPartner de Cambium Networks, los socios del programa MSP obtienen beneficios adicionales como:

Descuentos especiales - Los miembros de MSP tienen acceso inmediato a precios de descuento en las soluciones Cambium Networks Enterprise

Fondos de desarrollo de mercado: los miembros de MSP pueden aprovechar los fondos de desarrollo de mercado proporcionados por Cambium Networks para construir su práctica

Información financiera - con una visualización de los costes recurrentes y descuentos especiales de MSP para ampliar el negocio

Soporte técnico dedicado - un servicio de soporte de MSP que conoce a los miembros y el modelo de negocio de MSP

Formación y herramientas: herramientas de planificación de software para MSP y formación en línea sobre ventas y certificación técnica

Aportación a la hoja de ruta de desarrollo: mediante la participación en el foro consultivo de MSP de Cambium Networks

Cartera ampliada - ampliar la oferta de servicios añadiendo capacidades inalámbricas fijas multigigabit para redes de área de campus. Gracias a Cambium los MSP disponen de una plataforma simplificada y unificada en toda su red con gestión centralizada y sus técnicos pueden interactuar fácilmente con la red de forma remota.

Un reciente informe de Tolly Group mostró que los puntos de acceso Wi-Fi 6 de Cambium Networks superaban a Aruba, Meraki (Cisco) y Ruckus en términos de rendimiento y coste total de propiedad.

Los socios MSP de Cambium tienen la oportunidad de mejorar sus ofertas con conectividad inalámbrica multigigabit para redes de campus sin los problemas de inferencia de la malla Wi-Fi o los muchos desafíos de la fibra. La cartera de productos inalámbricos fijos cnWave de 60 GHz basada en 802.11ay puede desplegarse en una configuración de malla en tejados bajos, laterales de edificios o mobiliario urbano para ofrecer una conectividad altamente fiable y de alto rendimiento en entornos típicos de campus. Además, una configuración de malla también permite la conectividad alrededor de las esquinas (normalmente se requiere línea de visión para los despliegues inalámbricos fijos). El sistema de gestión de redes cnMaestro X, que se ejecuta en la nube, puede utilizarse para gestionar tanto la red Wi-Fi como la red inalámbrica fija del área del campus. La gama completa de soluciones de banda ancha inalámbrica fija de Cambium Networks está disponible a través de su red mundial de socios.

