Fortuna: Estudio totalmente gratis con el Robin Hood de las finanzas, José Manuel Marín

lunes, 3 de mayo de 2021, 15:42 h (CET)

“Nadie planea fracasar, pero muchos fracasan por no planear”, constata el licenciado en Administración y Dirección de Empresas, José Manuel Marín. El experto en consultoría financiera hace énfasis en la necesidad de planificar antes de emprender cualquier proyecto económico. Es el fundador de Fortuna, una empresa de servicios financieros que ayuda a desarrollar ideas o proyectos económicos que se traduzcan en una inversión rentable. Por esta razón, Marín es considerado el Robín Hood de las finanzas.

Servicios de Fortuna Fortuna es una compañía que tiene el objetivo de que los clientes encuentren libertad financiera a partir de la planificación financiera. Aplica la técnica TotalFinance, que da cobertura total a empresas, particulares e instituciones, en relación a la economía y finanzas.

Los profesionales de Fortuna planifican gastos educativos, organizan ingresos por jubilación y ofrecen estrategias para luchar contra la inflación de manera que los ahorros se fortalezcan con el tiempo, en vez de diluirse. La innovadora empresa española también guía en la adquisición de bienes, como viviendas o vehículos. Es decir, ofrece asesoramiento para elegir adecuadamente según las características de rentabilidad y fiscalidad y sin invertir grandes sumas de dinero.

Plan financiero personalizado La teoría sobre que los consultores son únicamente para los grandes inversionistas quedó en el pasado y es totalmente falsa, según indica el Robin Hood de las finanzas y director general de Fortuna, José Manuel Marín.

“Si pones un consultor financiero en tu vida, te va ayudar en la toma de decisiones necesarias para definir ese plan financiero personalizado y sistemático, que va a optimizar tu situación económico-financiera en función de tu estilo de vida”, añade Marín. De esta manera, se puede mantener una inversión hoy, mañana y a lo largo del tiempo y, a su vez, estar prevenido ante cualquier contingencia. En otras palabras, un consultor financiero ayuda en la correcta planificación a lo largo del tiempo y proporciona alternativas financieras adecuadas.

Exceso de dinero en cuentas corrientes o depósitos Los expertos que trabajan para Fortuna contemplan que ante la falta de cultura financiera y desconocimiento del mercado, las familias suelen tener la mayoría de los ahorros en productos financieros más disponibles y simples, que dan poca o nula rentabilidad, como cuentas corrientes, depósitos o productos que no superan la inflación.

“Si todo nuestro ahorro lo dejamos en productos que no superen la inflación, nuestro poder adquisitivo se va a ir reduciendo año tras año y mientras más pasen los años, mayor será la pérdida de poder adquisitivo que voy a tener”, argumentan los especialistas de Fortuna. El Instituto Nacional de Estadística de España describe que, en los últimos 20 años, la inflación en España ha sido de un 44,50%, lo que implica un 2,25% al año. “Para poder comprar lo mismo que con 1.000 euros podías comprar en el año 2000, necesitarías en el año 2020 unos 1.445 euros” concluye la empresa de servicio financiero. En definitiva, defienden la necesidad de estudiar con expertos del área en qué se va a invertir los ahorros.

