La reputación online de Coinbase tras su inmersió en bolsa Caso de estudio Redacción

jueves, 29 de abril de 2021, 20:58 h (CET) Un estudio de ReputationUP ha analizado la reputación online de Coinbase. La primera empresa de criptografía en salir a bolsa.



Mediante este estudio, investigamos el sentimiento y aceptación, por parte de la sociedad, de la relación entre Coinbase y Nasdaq. El análisis completo ha sido publicado en la página Web de ReputationUP.

Los parámetros examinados son los siguientes:

Resultados;

Sentimiento;

Positividad y negatividad;

Factores claves del sentimiento. La evolución de la criptomoneda La inversión en criptomonedas se ha extendido, a nivel mundial. Y, muchas empresas, como Tesla, comienzan a integrar la criptodivisa, como método de pago. Hace unos días, Coinbase consiguió ser la primera empresa de criptografía en salir a la bolsa. Esta compañía es una plataforma de compraventa de criptodivisas. Un hito, que reconoce el impulso y liderazgo de las criptomonedas.

La salida de Coinbase (COIN) a Nasdaq se lleva a cabo en el máximo histórico del valor de bitcoin: a día de hoy equivale a 60.000$, aproximadamente. Coinbase: el análisis de ReputationUP Para este análisis, el Centro de estudios de ReputationUP se ha centrado en el 14 de abril, día de la salida a bolsa de Coinbase.

El primer día en Nasdaq, la valoración inicial colocó a Coinbase, por delante de empresas históricas, como BP.

El precio de las acciones oscilaron entre un mínimo de 310,44$ y un máximo de 429,54$. Los resultados El rendimiento de los resultados hace referencia a las interacciones en un período determinado. Como interacciones englobamos los siguientes conceptos:

Menciones.

Me gusta.

Comentarios.

Acciones compartidas.

Fotografías.

Vídeos.

Artículos.

Etiquetas.

Hashtags. El 14 de abril se registraron 17.600 resultados, en Internet, sobre Coinbase.

Unos datos que aumentaron un 341,2%, respecto al día anterior. El sentimiento El sentimiento computa el porcentaje de sentimiento, positivo o negativo, generado por los usuarios en redes sociales. El Centro de estudios de ReputationUP también ha calculado el sentimiento neto, que es el porcentaje neto, medido en una escala de -100 a 100.

Todo ello se ve en la siguiente gráfica.

El sentimiento positivo (6,3%) y negativo (7,1%) es similar. Y, por lo tanto, el sentimiento neto es de un -6%.

El Centro de estudios de ReputationUP ha analizado, también, los topic relacionados con la Coinbase. Desde una perspectiva, que oscila desde el sentimiento neutral al positivo. Todas ellas, relacionadas con la inversión, el blockchain y la compraventa de crypto. Conclusiones El Centro de estudios de ReputationUP, una empresa líder en la gestión de la reputación online, ha analizado la reputación online de Coinbase, como primera empresa criptográfica, en salir a Nasdaq.

Con este análisis llevado a cabo, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

La llegada de Coinbase a Nasdaq ha supuesto un mayor número de resultados, sobre la empresa, en la red.

Coinbase tiene un sentimiento positivo y negativo similar.

