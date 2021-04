​El juego online, una alternativa de ocio en auge en España Cientos de máquinas tragaperras ofrecen diferentes temas, límites y formas de ganar con juegos cada vez más sofisticados Redacción

jueves, 29 de abril de 2021, 20:35 h (CET) Con más de 85.000 puestos de trabajo, los casinos online en España continúan su marcha triunfal con números crecientes en una de las industrias de más rápido crecimiento en los últimos años, ahora como una de las actividades preferidas. En estos tiempos, los juegos de casino, slots, ruleta y blackjack son un aliado para los usuarios de todas las edades en busca de entretenimiento.

El número de jugadores es muy elevado, por lo que la competencia entre casas de apuestas intenta atraer al máximo número de usuarios.

Es un sector en continuo crecimiento en el que las grandes compañías buscan alcanzar nuevos mercados, también en España. Ejemplos de ello son los recientes lanzamientos de nuevos sitios web de casino online con una gran variedad de juegos que pueden disfrutarse desde cualquier parte. Las plataformas online se han ganado la confianza de los jugadores Los jugadores han ido llegando a las plataformas online para seguir teniendo ese entretenimiento que les aporta el juego. Y también llegaron muchos aficionados a las apuestas deportivas que encontraron el entretenimiento en el casino online. La información de la Dirección General de Ordenación del Juego Hace menos de diez años, debido a la reorganización y estandarización de procedimientos, controles, operaciones y estándares de seguridad, la industria de los casinos experimentó cambios fundamentales. El gobierno español y la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) han trabajado juntos para sentar las bases del crecimiento exponencial del sector (especialmente en su parte online). Hoy en día, no es de extrañar que este sea el sitio más prestigioso, seguro y fácil de usar para aquellos que desean obtener información sobre casinos online.

Los casinos online en España aprobados por la DGOJ infunden confianza al cumplir con una serie de requisitos no solo relacionados con cuestiones de gestión del dinero sino también con el software de juegos. Por tanto, es una situación en la que todos salen ganando. Las autoridades están instruyendo a la industria para evitar complicaciones al tiempo que aseguran ciertas condiciones a favor de los usuarios que se sienten atraídos por una experiencia de entretenimiento de alta calidad con excelentes oportunidades de diversión y lucro sin mayores complicaciones.

Esta base fundamental ha llevado a la industria de los casinos en línea a aprovechar las circunstancias. Y aquí es donde entra en juego 2020. Veamos las cifras que nos arroja. El sector cerró el año pasado con 85.000 puestos de trabajo, 1,3 millones de jugadores registrados y movimientos de más de 20.000 millones de euros. Los juegos de casino, ruleta, blackjack y slots son muy populares. No solo es un sector en crecimiento, sino que también es una fuente importante de trabajo e ingresos en forma de impuestos. Método de pago rápido, seguro y eficaz Uno de los puntos clave de la industria de los casinos online en España es su alto nivel de servicios de pago. Para depósitos y retiros, existen muchas otras opciones además de las tradicionales tarjetas de crédito o débito y transferencias bancarias. Las billeteras digitales como PayPal, Skrill o Neteller, las plataformas de pago especializadas y las tarjetas prepagas son algunas de estas opciones. Hoy en día, es difícil imaginar que no exista un sitio web de juegos que ofrezca múltiples métodos de pago que puedan completar transacciones rápidas de forma segura con solo unos pocos clics.

El sector continúa creciendo, con más y más plataformas que agregan nuevos métodos de pago, desde criptomonedas hasta servicios bancarios móviles. La seguridad, la comodidad y la privacidad son aspectos clave para los usuarios de casinos en línea, por lo que las empresas se esfuerzan por brindar la mayor cantidad de posibilidades para satisfacer a todos. La calidad y variedad de los juegos Los catálogos de los casinos online españoles son realmente impresionantes y quizás el “truco” o el “gancho” más importante para atraer nuevos jugadores en combinación con los bonos de bienvenida. Las plataformas de juegos adquieren los modelos de software de los desarrolladores más populares del mundo para tener disponibles tanto los títulos clásicos más conocidos como las innovaciones más importantes de la industria.

Cientos de máquinas tragaperras ofrecen diferentes temas, límites y formas de ganar con juegos cada vez más sofisticados y ambiciosos. La ruleta y el blackjack tienen versiones tradicionales, pero también variantes que ofrecen nuevas oportunidades de diversión, riesgo y victoria. En las plataformas de casino en internet también es posible encontrar bingo, dados y otros juegos de cartas y de mesa, por lo que hay una gran variedad para elegir. Convivencia entre juego físico y juego digital A pesar del auge digital, los jugadores seguirán acudiendo a establecimientos físicos. La transición digital implica también al sector del juego, pero los jugadores seguirán buscando el entretenimiento físico y seguirán yendo a los casinos. Y seguirán provocándose sinergias entre el mundo físico y online. No olvidemos que muchos de los jugadores que acuden al casino son jugadores que comenzaron jugando online.

