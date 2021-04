Si se usa vitamina C, no se debe combinar con cobre, explican expertos de firmas como Perricone MD

Son de los pocos principios que nunca se deben mezclar en una misma rutina. ¿El motivo? Se anulan y se oxidan entre sí, produciendo un efecto pro-ageing Las redes sociales están invadidas de "expertos" que defienden que muchos principios activos no se deben combinar en una rutina. De acuerdo a su postura, la vitamina C no se puede combinar con los alfa o betahidroxiácidos, o estos últimos no se deben mezclar con retinol y, como estas, muchas casuísticas más. Sin embargo, voces que saben mucho de pieles, defienden lo contrario. "Al revés, la vitamina C puede beneficiarse de una combinación con hidroxiácidos para iluminar la piel, e incluso muchos productos del mercado combinan esta vitamina C con retinol o retinaldehido en algunos productos. No tiene sentido decir que no se pueden unir, puesto que de hecho se pueden apoyar a la hora de solucionar una preocupación específica. Esto solo ocurría hace años, cuando eran principios de baja estabilidad", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8, marca que incluye, por ejemplo Vitamina C y r-Retinoato conjuntamente en su producto r-Retinoate Youth Activating Cream.



Sin embargo, partiendo de este mito fácilmente desmontable, sí que se encuentra una mezcla que hay que evitar a toda costa. Se trata de la vitamina C en combinación con el cobre, sobre todo cuando se habla de sales, las que dan un color azul a determinados productos cosméticos. ¿Por qué? "Porque se anulan entre sí y la vitamina C oxida las sales de cobre. De hecho, unidos en una misma rutina de mañana, por ejemplo, hacen efecto prooxidante, dejando de proteger de daños como los rayos UV y ofreciendo un efecto pro-ageing en el tejido", comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

¿Cómo introducirlos juntos en un régimen de belleza?

Es tan sencillo como no utilizarlos en la misma rutina diaria. "Podremos aplicarlos de forma separada, utilizando uno por la mañana y otro por la noche. De esta manera, conseguiremos aprovechar todos los beneficios antioxidantes y regeneradores de cada uno de los principios", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

¿Son necesarios ambos?

Ambos serán altamente beneficiosos para la piel. "La vitamina C ayuda a la síntesis de colágeno y elastina, protege de agresores ambientales, ayuda con la hiperpigmentación y mejora la luminosidad de la piel. Por su parte, los complejos con cobre, como es el caso del cobre PCA, ofrecen un rendimiento 40 veces más antioxidante que la vitamina C, protegiendo la piel delos radicales libres dañinos y bajando la posible inflamación de la piel, causante del envejecimiento y de una apariencia irregular", añade Valeria Navarro, directora técnica de la firma Boutijour. De esta manera, usando uno de mañana y otro de noche, se ofrece a la piel una gran herramienta de defensa y regeneración. ¿Cuándo es mejor usar cuál? "Recomiendo usar la vitamina C a diario por la mañana porque aporta además de todo gran luminosidad, creando un efecto glow que querremos aprovechar más durante la luz del día. Si vamos a estar muy expuestos al sol, un producto con cobre -sobre todo cobre PCA- nos protegerá más, sin embargo, y será mejor intercambiarlos, pasando el producto con cobre de la noche a la mañana en este caso concreto", concluye Catalina Narváez, directora de educación de Aromatherapy Associates.



Por otro lado, es positivo saber que, puestos a elegir entre uno u otro, en casos de acné o con pieles inflamadas, se recomiendan más los productos con cobre por su capacidad antiinflamatoria y curativa. En casos de pigmentación o pérdida de elasticidad, se apuesta más la vitamina C.

Grandes aliados con cobre y vitamina C

Copper PCA Peptides de Medik8, Con poder antioxidante de grado elevado, su contenido en cobre PCA es la mejor defensa contra el envejecimiento prematuro de la piel. El suero está en un envase de doble cámara para maximizar la estabilidad y la potencia, asegurando que los principios activos siguen trabajando cuando se aplican a la piel.

105€ en Beldon

CCC + Ferulic Brightening Complex 20% de Perricone MD. Una fórmula innovadora y revolucionaria al combinar tres tipos de vitamina C diferentes, estabilizadas en único cosmético, para ofrecer una gran protección antioxidante, tratar la pigmentación e iluminar la piel de manera visible.

150€ en Perriconemd.es

Copper Peel de Omorovicza. El cobre llevado al terreno de los peelings at-home. Este exfoliante aclarante e liluminador combina una pasta de cobre azul con un activador de ácido láctico, para exfoliar, suavizar y rejuvenecer la piel del rostro de forma express.

115€ en Purenichelab.com