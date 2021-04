Ahorrar en la factura de la luz es posible gracias a la empresa española Gurú Energía Emprendedores de Hoy

Existen muchas formas para ahorrar en la factura de luz, ya sea revisando la tarifa contratada, la potencia del suministro eléctrico o los hábitos de consumo de cada hogar. La empresa Gurú Energía ofrece asesoramiento a los ciudadanos para reducir los costes en la factura. Por ejemplo, indica las horas más económicas para utilizar la electricidad y así economizar en la factura de luz eléctrica, como se ha visto en Medio digital.

Consejos para ahorrar electricidad Para ahorrar en la factura de la luz Gurú Energía recomienda a las familias que utilicen los electrodomésticos en las horas más económicas. En el caso concreto de la lavadora o el lavavajillas, aconseja su uso en horas óptimas, así como emplear temperaturas inferiores a 60ºC. La misma sugerencia es para el horno, otro de los grandes consumidores de electricidad.

La empresa también sugiere la reducción de la calefacción o el aire acondicionado en las horas más costosas, manteniendo una temperatura razonable en el hogar de entre 19ºC y 21ºC. Otra sugerencia es desconectar los aparatos en stand-by, ya que es posible ahorrar hasta un 10% al año.

No obstante, las familias tienen la oportunidad de aprovechar los fines semana para hacer uso de la electricidad sin tantas limitaciones, ya que el precio es más económico.

¿Cómo se calcula el precio de la luz? El precio de la luz varía en función del servicio y las condiciones que tenga contratado el consumidor. Es decir, el precio varía en función de la tarifa y compañía contratada.

No obstante, gran parte de la energía de España se comercializa a través de un mercado diario que establece la electricidad producida diariamente y los precios a los que va a ser distribuida para satisfacer la demanda prevista para cada hora del día.

La empresa Gurú Energía muestra los datos del término de facturación de energía activa en precio voluntario del pequeño consumidor para la tarifa general. Por esta razón, toman los datos publicados diariamente y son calculados según el apartado 2 del artículo 8 del Real Decreto 216/2014, del 28 de marzo, el cual establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación.

Unos 17 millones de hogares en España cuentan con la tarifa de luz regulada por el gobierno, pero estos usuarios sólo pueden hacer uso de menos de 10KW de potencia. Anteriormente, se conocía como tarifa de último recurso TUR y, actualmente, se denomina Precio Voluntario del Pequeño Consumidor PVPC, cuyo costo cambia cada hora del día. Esta nueva tarifa es el resultado de los precios del mercado mayorista y permite que cada hogar ahorre dinero evitando horas más caras aprovechándose de las más baratas.

En definitiva, Gurú Energía ofrece asesoramiento individualizado a los consumidores para que consigan ahorrar en la factura de la luz.

