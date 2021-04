Injerto capilar Sevilla en la Clínica Dr. Pelo Emprendedores de Hoy

El injerto capilar es una inversión en rejuvenecimiento inmediato y natural para toda la vida. La técnica facilita la recuperación de la autoestima, sobre todo si el paciente ha pasado por algún tipo de trauma accidental o se enfrenta a las secuelas de una enfermedad. Para determinar la densidad en el injerto capilar, es importante tener en cuenta aspectos como las características del pelo y del cuero cabelludo, el tamaño del área receptora, el número de folículos múltiples, las patologías del cuero cabelludo y los hábitos del paciente. Con el fin de determinarlo con exactitud y realizarse un injerto capilar Sevilla, es necesario acudir a especialistas, como las Clínicas Dr. Pelo.

¿Cuál es Experiencia de las Clínicas Dr. Pelo? Las Clínicas Dr. Pelo fueron fundadas hace 10 años por el doctor J. L. Afonso Júnior, un pionero en el área que no escatima esfuerzos en ofrecer a los pacientes los últimos avances en medicina capilar.

A lo largo de todo el territorio nacional, desde Madrid hasta Andalucía, los españoles pueden encontrar tratamientos que solucionen la preocupación de conseguir una mejor apariencia. Es decir, es posible realizarse un injerto capilar Sevilla.

Cabello, cejas y hasta barba, pueden ser implantadas desde zonas donantes del mismo paciente, sin dolor, puntos, cicatrices visibles, ni hospitalización. “Nuestra misión es cuidar la salud capilar y bienestar de las personas, poniendo a su disposición servicios de máxima excelencia y calidad, una moderna estructura clínica y avanzados medios tecnológicos”, destaca el fundador de la red de Clínicas Dr. Pelo.

La técnica FUE La Extracción por Unidades Foliculares (FUE, por sus siglas en inglés) es un método innovador que permite repoblar las zonas que requiera el paciente. Consiste en la reinserción no invasiva de unidades foliculares vivas de otras zonas de la cabeza. Los resultados son 100% naturales e indetectables, ya que el pelo trasplantado conserva el código genético de crecimiento de la zona donde fue extraído.

Además, el resultado es inmediato y la piel se cura completamente en un plazo máximo de 48 horas. Después de realizar el injerto capilar, se hace un seguimiento de los resultados.

El procedimiento es posible gracias a la capacidad profesional del Dr. J. L. Afonso Junior y su equipo. A partir de un bisturí cilíndrico llamado punch, sacan cada unidad folicular doble, triple o cuádruple, para reinsertarla en el área necesaria. El proceso es lento y minucioso y en cada sesión pueden ser colocados desde 500 hasta 3.000 folículos. Los quirófanos están totalmente equipados con la mejor tecnología.

El proceso comienza con la evaluación gratuita de cada caso, que puede llevarse a cabo de manera presencial, o bien rellenando un formulario online en la página web. Cada consulta es personalizada y realizada por médicos tricólogos.

