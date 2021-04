"Programar robots de soldadura es más sencillo que encontrar soldadores profesionales", según Soldaelectric

En la actualidad los sistemas de programación han avanzado de tal forma que es mucho más sencillo contar con un programado y robots para soldar que encontrar soldadores cualificados. La automatización de la soldadura tiene muchas ventajas, pero también algunos riesgos que las empresas deben conocer El mundo está cambiando a pasos agigantados fruto de los deseos del ser humano de hacer su vida y su trabajo mucho más fácil. La revolución tecnológica va desde el 5G, al Big Data y los Bitcoins, la biotecnología, pero lo que no se debe olvidar en absoluto es la tecnología que facilita el trabajo de los empleados y las empresas: los robots. Los robots, gracias a su inteligencia y funcionamiento no necesitan de los humanos (en la mayoría de los casos) para realizar los trabajos de soldadura.

Por un lado, este alejamiento conlleva un riesgo inferior a que los operarios sufran accidentes. Sin embargo, el riesgo a accidentes no se puede eliminar del todo, de forma garantizada, ya que no es posible que el robot funcione totalmente por si solo sin la ayuda de los operarios. El Instituto Cuatrecasas y Adecco ya realizó en su momento un estudio que afirma que implantar robots no significa una pérdida de trabajo por parte de los operarios.

Este estudio también afirma que la implantación de los robots en los trabajos industriales supone la creación de 900.000 empleos tecnológicos y digitales que consisten en crear robots, mantenerlos, programarlos, etc. Algunos pueden considerar la implantación de los robots como una oportunidad de futuro y como una medida para evitar los accidentes en los trabajos peligrosos que realizan los operarios.

Además, según Solda Electric, el operario debe interactuar en muchos casos con el robot para la programación, el mantenimiento o la ayuda con el proyecto de soldadura que realiza. “Los robots pueden suponer una gran ventaja para eliminar el riesgo a accidentes, pero eliminar ese riesgo en su totalidad no es garantizable”, afirma Solda Electric, una empresa con una trayectoria profesional muy larga en el suministro de equipos de soldadura. “El ser humano es, en muchas ocasiones, creativo, imaginativo y muy resolutivo y esto es lo que los robots no pueden realizar por sí mismos. Un robot no puede sustituir en absoluto esa espontaneidad y creatividad que tienen los seres humanos a la hora de solucionar problemas o innovar.”, explica Solda Electric sobre la desventaja de los robots frente al trabajo del ser humano.

Tampoco hay que olvidar que los robots existen gracias a la creatividad, innovación y desarrollo de los seres humanos. Solda Electric también afirma, además, que el trabajo de soldadura no debe ser en absoluto peligroso si las empresas utilizan adecuadamente los equipos de soldadura y protegen a sus trabajadores con los equipos de protección individual correctos para cada trabajo. Es esencial el uso de mascarillas, guantes y otros equipos que Solda Electric pone a disposición de las empresas.